С приходом холодов водоёмы начинают покрываться льдом — но именно в этот период он особенно коварен. В первые недели ледостава лёд выглядит надёжным, а на деле остаётся тонким, неоднородным и не выдерживает даже вес ребёнка.

Большинство происшествий на воде в начале зимы происходит из - за недооценки рисков: люди выходят на лёд, катаются на коньках, идут напрямик, берут с собой детей.

Чтобы уберечь себя и близких, важно помнить: безопасный лёд формируется долго, а разрушается за считанные часы при перепадах температуры.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области проводят профилактические рейды, чтобы предотвратить несчастные случаи на воде. Они настоятельно просят граждан не рисковать и не выходить на неокрепший лед.

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей, особенно детей и рыбаков. Дети, оставшись без присмотра, часто забывают об опасности и играют на хрупком льду рек и озер.

Рыбакам инспекторы ГИМС советуют набраться терпения. Дождитесь устойчивых морозов, когда лед станет прочным. Это значительно снизит риск провалиться под воду.

️Родители, ваша главная задача – уберечь детей. Объясните им правила безопасности у водоемов и не позволяйте выходить на тонкий лед, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области