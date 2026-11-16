Я нашел ошибку
Главные новости:
III Саммит талантов «Казахстан – Сириус» для детей и молодёжи Республики Казахстан и Российской Федерации собрал школьников, педагогов, студентов, молодых учёных и представителей индустрии двух стран и приурочен к III Международному конгрессу молодых учён
Школьник из Самары принял участие в III Саммите талантов «Казахстан – Сириус» в Алматы
Структура КИМ ЕГЭ по информатике осталась прежней, но по предложениям профессионального сообщества упрощена структура записи ответа на одно задание высокого уровня сложности.
Утверждены документы, определяющие структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ в 2027 году
Инспектор ГИМС Новокуйбышевского инспекторского участка Михаил Чирков провел важную беседу с рыбаками.
Инспекторы ГИМС СО напоминают о безопасности на воде при осенней рыбалке
Пять лет разработки, три года апробации и испытания на 49 опытных посевах - самарские учёные представили результаты работы по созданию цифрового двойника растений.
Самарская область переходит к практическому применению ИИ в сельском хозяйстве
С 26 ноября по 2 декабря в Самаре состоится ХХХ Международный конкурс молодых музыкантов имени Д. Б. Кабалевского, один из старейших и наиболее авторитетных в России. В конкурсе примут участие 205 молодых музыкантов из 6 стран и 19 регионов РФ.
Юбилейный конкурс молодых музыкантов пройдет в Самаре
Температура воздуха 17 ноября в Самаре ночью 0, -2°С, днем +1, +3°С.
17 ноября в регионе без осадков, до +4°С
Специалисты минтранса совместно с контрольно-ревизионной службой М.П г.о Самара «Трамвайно-троллейбусного управления» провели комплексную проверку на межмуниципальном маршруте №108 «г. Самара (Губернский р-к) — мкр. Южный город (Волжский район, Спорткомпл
Совместный рейд на маршруте №108: итоги мониторинга
В Самаре продолжается возврат в муниципальную собственность объектов, ранее незаконно выведенных из нее, в том числе путем приватизации.
В Самаре возвращены в муниципальную собственность здание бывшего детсада и земельный участок
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.15
-0.83
EUR 91.03
-1.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Справочник
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в центре труда и отдыха «Станкозавод» открылась новая выставка современного импрессионизма
Тактильная выставка «Найти свое: прикосновение к истокам» откроется в Самаре
В день рождения знаменитого режиссера 18 ноября Музей Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Весь список
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Инспекторы ГИМС СО напоминают о безопасности на воде при осенней рыбалке

121
Инспектор ГИМС Новокуйбышевского инспекторского участка Михаил Чирков провел важную беседу с рыбаками.

Осень – традиционное время для любителей рыбной ловли. Чтобы обеспечить безопасность рыболовов, сотрудники МЧС не снижают бдительности и продолжают контролировать акваторию.

С целью предотвращения возможных происшествий на воде, инспектор ГИМС Новокуйбышевского инспекторского участка Михаил Чирков провел важную беседу с рыбаками.

Специалист акцентировал внимание на необходимости соблюдения мер предосторожности:

никогда не выходите на водоем:

- при сильном ветре;

- в состоянии алкогольного опьянения;

- на неисправном плавсредстве;

- без обязательных спасательных средств (жилет, нагрудник и др.).

Заранее информируйте родных о своем маршруте и планируемом времени возвращения.

В случае происшествия звоните 112.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В рамках Месячника безопасности на водных объектах инспекторы ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам) проводят беседы с учащимися школ.
06 ноября 2026, 20:54
Инспекторы ГИМС СО напомнили школьникам правила поведения у водоемов
В рамках Месячника безопасности на водных объектах инспекторы ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам) проводят беседы с учащимися школ. Общество
835
Более 50 сотрудников, в том числе руководство ГУ МЧС СО, пополнили банк крови на несколько десятков литров.
05 ноября 2026, 19:54
Сотрудники МЧС региона поддержали донорскую акцию
Более 50 сотрудников, в том числе руководство ГУ МЧС СО, пополнили банк крови на несколько десятков литров. Общество
585
С наступлением холодов пора позаботиться о зимнем хранении вашего судна.
31 октября 2026, 18:48
Готовим лодку к зиме: советы от МЧС СО для  всех судовладельцев
С наступлением холодов пора позаботиться о зимнем хранении вашего судна. Общество
1054
  • Перерасчёт за отопление: если в квартире холоднее нормы
В центре внимания
В Самарской области прошли съемки полнометражного фильма «Вовка в Тридевятом царстве»
16 ноября 2026  13:50
В Самарской области прошли съемки полнометражного фильма «Вовка в Тридевятом царстве»
219
Общественные пространства Самары начали украшать к Новому году
16 ноября 2026  12:08
Общественные пространства Самары начали украшать к Новому году
233
16 ноября глава Советского района Самары Вадим Бородин проведет прямой эфир с жителями
16 ноября 2026  11:28
16 ноября глава Советского района Самары Вадим Бородин проведет прямой эфир с жителями
253
В Самаре завершается осенняя высадка луковиц красных, оранжевых, белых и желтых тюльпанов
16 ноября 2026  11:21
В Самаре завершается осенняя высадка луковиц красных, оранжевых, белых и желтых тюльпанов
208
Иван Носков прокомментировал дату своей отставки с поста мэра Самары
16 ноября 2026  11:07
Иван Носков прокомментировал дату своей отставки с поста мэра Самары
268
Весь список