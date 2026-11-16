Инспекторы ГИМС СО напоминают о безопасности на воде при осенней рыбалке

Осень – традиционное время для любителей рыбной ловли. Чтобы обеспечить безопасность рыболовов, сотрудники МЧС не снижают бдительности и продолжают контролировать акваторию.

С целью предотвращения возможных происшествий на воде, инспектор ГИМС Новокуйбышевского инспекторского участка Михаил Чирков провел важную беседу с рыбаками.

Специалист акцентировал внимание на необходимости соблюдения мер предосторожности:

никогда не выходите на водоем:

- при сильном ветре;

- в состоянии алкогольного опьянения;

- на неисправном плавсредстве;

- без обязательных спасательных средств (жилет, нагрудник и др.).

Заранее информируйте родных о своем маршруте и планируемом времени возвращения.

В случае происшествия звоните 112.

Фото: ГУ МЧС СО