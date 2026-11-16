Совместный рейд на маршруте №108: итоги мониторинга

Специалисты минтранса совместно с контрольно-ревизионной службой М.П г.о Самара «Трамвайно-троллейбусного управления» провели комплексную проверку на межмуниципальном маршруте №108 «г. Самара (Губернский р-к) — мкр. Южный город (Волжский район, Спорткомплекс Южный)».

В ходе мероприятия были выполнены две ключевые задачи:

Мониторинг пассажиропотока — оценка фактического количества пассажиров для оптимизации расписания и составления аналитики.

Контроль оплаты проезда — рейд по выявлению безбилетных пассажиров.

Важно знать: выдача билета — это обязанность водителя. Если вы оплатили проезд, но билет вам не выдали — требуйте его. Билет подтверждает факт оплаты и защищает вас от претензий контролёров.

Оплата проезда — это не только обязанность, но и вклад в комфорт и безопасность общественного транспорта, сообщает пресс-служба минтранса СО.

Фото: Минтранс Самарской области