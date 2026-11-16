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Более 300 сотрудников предприятий региона прошли обучение бережливому производству

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С начала 2026 года инструментам бережливого производства в Самарской области обучено более 300 сотрудников предприятий — участников федерального проекта «Производительность труда».

С начала 2026 года инструментам бережливого производства в Самарской области обучено более 300 сотрудников предприятий — участников федерального проекта «Производительность труда». Проект реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Обучение проводится специалистами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) по программам — от основ бережливого производства до картирования процессов, производственного анализа и стандартизированной работы. Ключевая задача — не только представить теоретические знания, но и подготовить специалистов, способных самостоятельно передавать знания коллегам.
РЦК является официальным оператором федерального проекта в регионе. Центр работает с 2018 года и накопил значительный опыт в подготовке кадров для предприятий. За это время специалисты РЦК прошли путь от первых пилотных проектов на отдельных заводах до системной работы со всеми отраслями экономики региона. РЦК — это команда сертифицированных экспертов и тренеров.
Опыт Самарского РЦК востребован и за пределами региона. Специалисты центра помогали запускать пилотные проекты коллегам из других субъектов, а в 2026 году провели рабочую встречу с представителями Республики Карелия, в ходе которой поделились методикой обучения рабочих групп и подготовки внутренних тренеров.
После завершения экспертами РЦК активной стадии реализации пилотного проекта улучшения не должны останавливаться. В противном случае через полгода показатели вернутся к исходным значениям. Решение этой задачи — внутренние тренеры. Это сотрудники предприятий, которые прошли специальное обучение, получили сертификацию и самостоятельно передают знания коллегам. Они знают производство изнутри, говорят с коллегами на одном языке и остаются на месте, даже когда внешние эксперты уходят.
В текущем году подготовлен и готов проводить занятия для коллег 41 тренер бережливого производства. Одним из примеров успешной подготовки внутренних тренеров стало ООО «Катер» — самарский производитель алюминиевых лодок и катеров под брендами VOYAGER, Discovery, FISHPRO и «Волжанка». Предприятие завершило пилотный проект в 2026 году, но работа по внедрению бережливых технологий здесь не остановилась.
Подготовка внутренних тренеров решает сразу несколько задач. В первую очередь обеспечивается устойчивость изменений: знания остаются внутри компании и не уходят вместе с приглашёнными экспертами. Это экономит ресурсы предприятия, поскольку отпадает необходимость каждый раз оплачивать услуги внешних консультантов. Кроме того, коллегам проще воспринимать информацию от того, кто сам ежедневно работает у станка и знает все нюансы производства изнутри. Кроме того, это даёт мощный импульс для развития самих сотрудников: они получают новые компетенции, статус и дополнительную мотивацию, что напрямую влияет на общую культуру производства.
«Внутренний тренер — это не просто человек, который знает теорию. Это сотрудник, который каждый день видит, как работают инструменты на его собственном участке. Когда он объясняет коллегам, как правильно организовать рабочее место или провести производственный анализ, это воспринимается иначе. Это не навязанная сверху методика, а опыт своего же товарища. Опыт РЦК позволяет выстроить систему подготовки тренеров так, чтобы они могли не только обучить коллег, но и поддерживать стандарты в дальнейшем», — отметили в Региональном центре компетенций. 
В Самарской области уже 241 предприятие внедряет бережливые технологии. Совокупный экономический эффект от участия в проекте превысил 4 млрд рублей. В среднем по региону время производственных процессов сократилось на 33–34%, запасы незавершённого производства — на 36%, а выработка на сотрудника выросла на 37%. 
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчёркивал, что повышение производительности труда — одна из ключевых задач развития реального сектора экономики. Рост эффективности на предприятиях ведёт к увеличению заработных плат, наполнению бюджета и развитию социальной инфраструктуры.
«Сегодня производительность труда — это не просто экономический показатель. Это вопрос устойчивости предприятий и качества жизни людей. Подготовка внутренних тренеров — один из ключевых элементов проекта. Мы видим, что компании, которые прошли через обучение, продолжают внедрять улучшения самостоятельно. Это главный показатель того, что проект работает», - говорит министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. 

Участие в нацпроекте «Эффективная и конкурентная экономика» бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

 

Фото - РЦК

Теги: Самара

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