В Самарской области почти в полтора раза увеличен объем выплат пострадавшим от атаки БПЛА на Сызрань

Правительство Самарской области расширило финансовую поддержку граждан, пострадавших в результате атаки БПЛА на Сызрань, предпринятой 22 апреля 2026 года. Объем средств резервного фонда, зарезервированных под единовременные пособия, вырос с 627 тыс. до 940,5 тыс. рублей. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Атака БПЛА на Сызрань 22 апреля 2026 года была квалифицирована как теракт и привела к обрушению подъезда жилого дома. Жертвами происшествия стали пожилая женщина и ее малолетняя внучка, еще 12 жителей получили ранения. СКР возбудил уголовное дело о теракте, пишет Коммерсантъ.