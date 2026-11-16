В Самаре вручили «Народную премию 63.RU»: правительство региона отметило вклад бизнеса, а жители выбрали лучших

Состоялась торжественная церемония вручения второй «Народной премии 63.RU». Мероприятие, организованное при поддержке правительства Самарской области, собрало представителей бизнеса, власти и горожан. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Самарской области Павел Финк и министр экономического развития и инвестиций Анастасия Рыбакова.
Как отмечают организаторы, ключевая особенность премии заключается в том, что победителей определяют не экспертные советы, а сами жители региона путем открытого голосования. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность поддержки предпринимательских инициатив, отмечая, что малый и средний бизнес является драйвером развития территории.
Павел Финк поприветствовал финалистов премии от лица губернатора, отметив, что торжественная церемония совпала с Днем экономиста. Он поздравил присутствующих и подчеркнул значимость оценки эффективной работы бизнеса со стороны клиентов, потребителей товаров и услуг.
Зампредседателя Правительства региона также объявил победителя в одной из ключевых номинаций — «Сделано в Самарской области». Победу в этой категории, по результатам голосования горожан, одержала торговая марка молочной продукции «Пестравка». Предприятие развивается в регионе с 2002 года и сегодня ассортимент включает в себя более 80 позиций: молочные и кисломолочные продукты, мороженое, сыры, а также продукты без содержания лактозы.
Всего в этом году за звание лучших боролись компании в 12 номинациях. Победителями второй «Народной премии 63.RU» стали:
«Сделано в Самарской области» — «Пестравка»;
«Спортивный центр года» — «Ботек»;
«Кофейня и кондитерская года» — «Белотурка»;
«Инновационный бизнес года» — «БКК»;
«Детский развлекательный центр года» — аттракцион-кафе «Три медведя»;
«Ресторан года» — «Перчини»;
«Образовательный центр года» — Happy Panda;
«Отдых года» — «Самарские термы»;
«Стоматология года» — «Зубастик»;
«Медицинский центр года» — «А2Мед»;
«Автомобильный бизнес года» — «МАНГО Детейлинг»;
«Бизнес года (выбор редакции)» — галерея «Виктория».
В время церемонии на сцену поднимались знаменитые уроженцы Самарской области: лидер группы «Братья Грим» Константин Бурдаев, актриса Роза Хайруллина, певица Юлия Мазунова, космонавт Сергей Авдеев, оперная дива Екатерина Лёхина, телеведущия Ольга Вашурина. Ведущим мероприятия стал актер Максим Лагашкин, который родился в Новокуйбышевске.
Организаторы подчеркивают, что премия стала эффективным инструментом коммуникации между бизнесом и обществом, позволяя компаниям не только заявить о себе, но и получить обратную связь от клиентов.
В 2026 году голосование проходило на сайте 63.RU с обязательной авторизацией пользователей, что позволило избежать накруток и обеспечить прозрачность народного волеизъявления.
Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области.