В Самаре вручили «Народную премию 63.RU»: правительство региона отметило вклад бизнеса, а жители выбрали лучших

Состоялась торжественная церемония вручения второй «Народной премии 63.RU». Мероприятие, организованное при поддержке правительства Самарской области, собрало представителей бизнеса, власти и горожан. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Самарской области Павел Финк и министр экономического развития и инвестиций Анастасия Рыбакова.

Как отмечают организаторы, ключевая особенность премии заключается в том, что победителей определяют не экспертные советы, а сами жители региона путем открытого голосования. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность поддержки предпринимательских инициатив, отмечая, что малый и средний бизнес является драйвером развития территории.

Павел Финк поприветствовал финалистов премии от лица губернатора, отметив, что торжественная церемония совпала с Днем экономиста. Он поздравил присутствующих и подчеркнул значимость оценки эффективной работы бизнеса со стороны клиентов, потребителей товаров и услуг.

Зампредседателя Правительства региона также объявил победителя в одной из ключевых номинаций — «Сделано в Самарской области». Победу в этой категории, по результатам голосования горожан, одержала торговая марка молочной продукции «Пестравка». Предприятие развивается в регионе с 2002 года и сегодня ассортимент включает в себя более 80 позиций: молочные и кисломолочные продукты, мороженое, сыры, а также продукты без содержания лактозы.

Всего в этом году за звание лучших боролись компании в 12 номинациях. Победителями второй «Народной премии 63.RU» стали:

«Сделано в Самарской области» — «Пестравка»;

«Спортивный центр года» — «Ботек»;

«Кофейня и кондитерская года» — «Белотурка»;

«Инновационный бизнес года» — «БКК»;

«Детский развлекательный центр года» — аттракцион-кафе «Три медведя»;

«Ресторан года» — «Перчини»;

«Образовательный центр года» — Happy Panda;

«Отдых года» — «Самарские термы»;

«Стоматология года» — «Зубастик»;

«Медицинский центр года» — «А2Мед»;

«Автомобильный бизнес года» — «МАНГО Детейлинг»;

«Бизнес года (выбор редакции)» — галерея «Виктория».

В время церемонии на сцену поднимались знаменитые уроженцы Самарской области: лидер группы «Братья Грим» Константин Бурдаев, актриса Роза Хайруллина, певица Юлия Мазунова, космонавт Сергей Авдеев, оперная дива Екатерина Лёхина, телеведущия Ольга Вашурина. Ведущим мероприятия стал актер Максим Лагашкин, который родился в Новокуйбышевске.

Организаторы подчеркивают, что премия стала эффективным инструментом коммуникации между бизнесом и обществом, позволяя компаниям не только заявить о себе, но и получить обратную связь от клиентов.

В 2026 году голосование проходило на сайте 63.RU с обязательной авторизацией пользователей, что позволило избежать накруток и обеспечить прозрачность народного волеизъявления.

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области.