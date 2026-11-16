В Тольятти продолжается строительство нового образовательного центра на улице Ингельберга, 52. Сейчас рабочие возводят стены первого этажа, формируют оконные проемы и монтируют железобетонные плиты перекрытия. Часть конструкций уже установлена, остальные подготовлены к монтажу.

Напомним, работы по строительству объекта стартовали в июле 2026 года. Вместимость центра 317 детей. Из них 198 мест предусмотрено для школьников и ещё 119 для воспитанников детского сада. Учебные пространства разместятся в двух смежных корпусах высотой три и четыре этажа.

В центре оборудуют отдельный блок с беговой дорожкой, площадками для баскетбола, волейбола и хоккея, тренажёрной зоной и местом для занятий гимнастикой. Рядом также появятся современные игровые и спортивные площадки, прилегающую территорию благоустроят.

Ввод образовательного центра в эксплуатацию запланирован в 2027 году. Финансирование объекта осуществляется за счет средств областного бюджета.