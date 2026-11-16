Зампрокурора области проведет выездной прием жителей Богатовского и Борского районов

Заместитель прокурора области Цымлов Дмитрий Иванович проведет выездной прием жителей Богатовского и Борского районов Самарской области

Дата проведения приема: 18.11.2026.

Время начала приема жителей Богатовского района: 10:00 ч.

Место проведения приема: прокуратура Богатовского района, расположенная по адресу: Самарская область, с. Богатое, ул. Пушкина, д. 26.

Время начала приема жителей Борского района: 13:00 ч.

Место проведения приема: прокуратура Борского района, расположенная по адресу: Самарская область, с. Борское, ул. Октябрьская, д. 38.



Записаться на приемы можно в прокуратуре Богатовского и Борского районов Самарской области, а также по телефону: 8(846)333-54-28 - отдел по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры области.