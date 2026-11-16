Налоговая получит больше контроля над денежными переводами самарцев с 1 января 2027 года

С 1 января 2027 года налоговые органы смогут получать от банковских структур дополнительные сведения о денежных операциях россиян, в том числе жителей Самарской области. Речь идет о переводах между физическими лицами, которые могут свидетельствовать о регулярном получении дохода. При этом новые правила будут распространяться только на операции, совершенные начиная с 2027 года, сообщает «Интерфакс».

О переносе срока сообщил заместитель министра финансов России Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Изначально в поправках к Налоговому кодексу предлагалось учитывать переводы с 1 января 2026 года, однако Минфин согласился исключить этот период.

Согласно инициативе, Центральный банк будет передавать в Федеральную налоговую службу информацию о счетах граждан, операции по которым имеют признаки систематического получения денег от других физических лиц. Конкретные критерии выявления таких переводов, а также порядок обмена данными определят ЦБ и ФНС.

После получения информации налоговая сможет запрашивать в банках выписки по счетам заинтересовавших ее граждан. Сейчас такие сведения о счетах физлиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, ведомство вправе получать только в определенных случаях — например, при налоговой проверке или взыскании задолженности.

Поправки подготовлены в рамках мер по обелению экономики и предложены ко второму чтению законопроекта из бюджетного пакета. Само по себе получение переводов от других граждан не означает автоматического начисления налога: внимание налоговой должны привлечь именно операции с признаками регулярного получения дохода, пишет Самарская газета.