Россиянам рассказали, чем заменить подорожавшие помидоры в осенних блюдах

Осенью свежие помидоры можно заменить сезонными овощами — болгарским перцем, тыквой и не только. Об этом «Газете.Ru» рассказал бренд-шеф сети кофеен «ЗДРАСТЕ» Ростислав Новожилов.

«В завтраках помидоры можно заменить другими ингредиентами. Для шакшуки подойдет соус из запеченного болгарского перца с чесноком, паприкой и небольшим количеством воды. В омлет можно добавить обжаренные шампиньоны, шпинат или сладкий перец. Для сэндвичей подойдут салатные листья, огурцы и маринованный лук, а для брускетт — творожный сыр с запеченной тыквой, грибами или свеклой», — заявил эксперт.

Для осенних салатов Новожилов рекомендовал использовать капусту, свеклу и болгарский перец. Например, приготовить витаминный салат из капусты с йогуртовой заправкой или сочетать запеченную свеклу с листьями салата, козьим сыром и бальзамическим соусом. Еще один вариант заправки — измельченный в блендере запеченный болгарский перец.

«В горячих блюдах выбор альтернатив еще шире. Для рагу можно использовать морковь, кабачки, баклажаны и сладкий перец, для запеканок — тыкву, картофель и грибы. Основой соуса для пасты может стать пюре из запеченной тыквы или болгарского перца с чесноком и специями. При желании в него можно добавить сливки. А одним из самых доступных сезонных первых блюд станет тыквенный крем-суп», — рассказал специалист.

Тем, кому важно сохранить именно томатный вкус, Новожилов посоветовал использовать консервированные помидоры в собственном соку или томатную пасту. Они доступны круглый год, подходят для шакшуки, рагу, супов и соусов. Главное — учитывать кислотность консервированных томатов и не перебарщивать с количеством томатной пасты, поскольку она обладает концентрированным вкусом.

По словам эксперта, главная ошибка при замене помидоров — использование других овощей в том же количестве. Например, болгарский перец обладает более выраженным вкусом, а запеченная тыква значительно слаще томатов. Поэтому пропорции необходимо корректировать. Также шеф не рекомендует использовать слишком кислые маринованные овощи, которые могут перебить вкус остальных ингредиентов, пишет Газета.