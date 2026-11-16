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Общественные пространства Самары начали украшать к Новому году

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Общественные пространства Самары начали украшать к Новому году

В Самаре общественные пространства начали украшать к Новому году. В скверах у площади им. Куйбышева на деревьях монтируют иллюминацию — к началу декабря здесь появятся 600 светящихся звезд. В сквере Самарских космонавтов, на проспекте Юных Пионеров, на пересечении улиц Красноармейской и Арцыбушевской подготовили основания под световые объемно-пространственные композиции. Всего по городу таких конструкций на постаментах будет порядка семи. Кроме того, иллюминационная композиция будет традиционно установлена в фонтане в сквере 30-летия Победы. На склоне у площади Славы собирают каркас самой масштабной городской инсталляции, которая протянется более чем на 200 метров, а в Струковском саду уже установили первую новогоднюю ёлку.

«В этом году традиционно украшаем центральные улицы и общественные пространства в разных районах города. Уделим особое внимание площади им. Куйбышева, площади Героев 21 Армии, скверу 30-летия Победы, Вертолетной площадке, площади им. Кирова и другим. Традиционно самой яркой к новогодним праздникам станет пешеходная улица Ленинградская. Также прорабатываем концепции украшения общественных пространств, благоустроенных по инициативе жителей в рамках программ «Формирование комфортной городской среды». В парках Щорса и «Воронежские озёра» установим и нарядим искусственные пятиметровые ели. С инициативой украсить благоустроенные в этом году дворы вышли территориальные общественнее самоуправления», – рассказал глава города Самары Иван Носков.

Специалисты МБУ «Самарагорсвет» приступили к установке более 1,7 тысяч световых композиций. Порядка 370 единиц иллюминации разместят в городских парках, а набережную украсят более 2 километров светящихся гирлянд и другие элементы декора. К установке готова и «Фольклорная коллекция» — светящиеся арка-кокошник, самовар с чашкой, ворота и олени, которые впервые появились на пешеходном участке улицы Ленинградской в декабре прошлого года.

МАУ «Парки Самары» возведет новогодние комплексы, используя светодиодные прожекторы, светящиеся фигуры, снежинки, фонарики и бахрому. В числе прочих оформят территории возле четырех катков — в парках Гагарина, Дружбы, Победы и 50-летия Октября, а в скверах им. Академика Кузнецова и «Дубовая роща» нарядят естественно растущие ели.

«Искусственные пятиметровые ели разместим также в парках Дружбы, Победы, «Молодёжный» и 50-летия Октября. А приобретенные в прошлом году семиметровые ели станут основой комплексов в парке Гагарина и Струковском саду — здесь новогоднее дерево уже смонтировали. Также организуем пользовавшиеся особой популярностью ламповый комплекс-фотозону на площадке с перголой и фотозону внутри ротонды», — отметил директор МАУ «Парки Самары» Константин Уланов.

Вдоль полуторакилометрового пространства, где заработает каток на набережной, МАУ «Самарская набережная» разместит светодиодную «Бахрому» и другие виды гирлянд. На примыкании к катку, в районе Маяковского спуска, установят 12-метровую искусственную ель с бантами, шарами, гирляндами и звездой. Под Некрасовским спуском зальют каток, который был открыт по поручению главы Самары прошлой зимой. С этой недели возле Самарского филиала Третьяковской галереи начнется установка 16-метровой ёлки с подсветкой каждой ветки.

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