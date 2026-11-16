Центры медицины здорового долголетия региона помогают убедиться в здоровье или выявить предриски заболеваний

Комплексное обследование в центре медицины здорового долголетия Самарской городской больницы 10 прошел победитель Всемирной летней универсиады, многократный чемпион России, победитель Спартакиады народов России 2026 года по плаванию Александр Кудашев. Центр работает с апреля этого года и ориентирован на раннее выявление предрасположенности к заболеваниям и оценку биологического возраста.

«Наша задача выявить предриски, когда человека еще ничего не беспокоит. В рамках обследования проводим антропометрию, ЭКГ, функциональные тесты, а также биоимпедансный анализ состава тела. На основе этих данных по формуле Горелкина рассчитывается биологический возраст. В зависимости от результатов пациент получает направления на углубленные анализы, в том числе оценку когнитивного здоровья, выявление саркопении, остеопороза и предрасположенности к диабету», — пояснила заместитель главного врача по поликлинике Любовь Карпова.

При отклонениях показателей (избыток массы тела, висцеральное ожирение, разница биологического и паспортного возраста более пяти лет) пациенты направляются на второй этап обследования и консультации узких специалистов.

«Мы проверили мышечную силу у Александра на правой и левой руке, тест стояния на одной ноге, тест на гибкость плечевого пояса, сделали биоимпедансометрию — оценку состава тела, на которой видно долю жировой массы, мышечную массу, основной обмен, водный баланс. Результаты у него отличные. Мы обговорили эти вопросы, выдали распечатку полного анализа, можно будет посмотреть в динамике», — рассказал врач-терапевт отделения медицины здорового долголетия Руслан Бондаренко.

Как отметил спортсмен, по итогам визита в центр он получил много важной информации.

«В плавании есть такие понятия, как мышечная масса, жировая прослойка. Нам важно иметь определённый процент жира, чтобы хорошо держаться на воде. Здесь именно благодаря этим анализам ты можешь узнать это более точно, чем на умных весах», — подчеркнул Александр Кудашев.

Спортсмен рассказал, что теперь приведет на обследование и своих родителей: «В любом возрасте надо следить за своим здоровьем, не надо это никогда откладывать на потом и ждать чего-то, пока у тебя что-то заболит. Лучше прийти, провериться, убедиться в том, что ты полностью здоров».

Профилактика заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях, развитие центров здоровья и центров здорового долголетия — важные направления федерального проекта «Здоровье для каждого». Это часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области