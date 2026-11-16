Иван Носков прокомментировал дату своей отставки с поста мэра Самары

Это интервью не выглядело как подведение итогов или прощание, пишет Самара-АиФ. «Работаем», — это слово звучало в полуторачасовом разговоре, пожалуй, чаще всего. Иван Носков 1 декабря 2026 года покидает пост главы Самары. Бывл задан вопрос «Что дальше?» Мэр ответил.

«Сейчас об этом говорить ещё рано. Считаю себя государевым человеком. Какие поставят задачи, такие и буду выполнять. Но сейчас я на месте и работаю до 1 декабря. Главное — делать так, чтоб не было стыдно людям смотреть в глаза. До сего момента не было стыдно. Надеюсь, что завтра будет так же», — сказал Иван Носков.