В Самарской области двое мужчин погибли в железнодорожной цистерне с мазутом

14 ноября спасатели поисково-спасательных отрядов города Жигулевск и города Тольятти проводили спасательные работы на территории промышленного предприятия города Жигулевск. В железнодорожную цистерну с остатками мазута спустились двое мужчин без средств индивидуальной защиты.

Надышавшись ядовитыми парами, они не смогли самостоятельно выбраться. Спасатели в дыхательных аппаратах через заливной люк проникли внутрь цистерны. Протянув веревки, погибших подняли на поверхность. Работы были осложнены замкнутостью помещения и сильной загазованностью воздуха внутри цистерны. Около часа потребовалось спасателям, чтобы вытащить тела наверх. В спасательной операции задействовано 4 спасателей, 2 комплекта дыхательных аппаратов и аварийно-спасательный автомобиль, пишет ПСС по Самарской области.