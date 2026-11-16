Работа без барьеров: в Самарской области помогают трудоустроиться людям с инвалидностью

В Самарской области работодатели могут получить субсидию до 200 тысяч рублей на оборудование рабочего места для сотрудника с инвалидностью. Мера поддержки действует в рамках национального проекта «Кадры». Средства разрешено направлять на приобретение оборудования для оснащения рабочих мест с учетом состояния здоровья работника, включая основное и вспомогательное оборудование, технические приспособления, рабочую и специальную мебель, средства для создания благоприятных условий для работы инвалида, а также на монтаж и установку приобретенного оборудования и на оборудование рабочего места для инвалидов по месту его проживания (надомный труд).

Воспользоваться субсидией можно не только при приеме нового сотрудника с инвалидностью, но и в случае возвращения к работе тех, кто проходил службу в зоне СВО. Это помогает предприятиям создавать комфортные условия для ветеранов и ускоряет их адаптацию к мирной жизни.

Один из примеров успешной реализации такой меры поддержки — ООО «Сызрань — обувь». Предприятие оборудовало рабочее место для инвалида второй группы по профессии слесарь-ремонтник шестого разряда. Для этого закупили комплект оборудования, которое позволяет при ремонте технологической оснастки, в частности пресс-форм, наносить слои алюминия механическим способом. Раньше это делали вручную. Новое оборудование заметно снизило физическую нагрузку на работника, сократило время ремонта и улучшило его качество.

«Нацпроект «Кадры» дает работодателям реальный инструмент, чтобы открывать двери для людей с инвалидностью. За каждым таким рабочим местом стоит не просто цифра в отчете, а человек, который хочет работать и может это делать. Наша задача — помочь ему раскрыться, а работодателю — увидеть в нем ценного сотрудника», — отметил директор Кадрового центра Самарской области Александр Митюхин.

У работодателей появилась и новая возможность. Субсидию можно направить на приобретение и монтаж сертифицированного комплекта оборудования, необходимого для адаптации транспортных средств категорий B, C, D для управления инвалидами с соответствующими нозологиями. Главное условие — транспорт должен быть основным рабочим местом сотрудника и использоваться для оказания услуг по грузоперевозке и перевозке пассажиров (включая легковое такси и общественный транспорт), а оборудование — сертифицированным.

Работодатели, готовые создать или оборудовать рабочее место для человека с инвалидностью, могут обращаться в ближайший Кадровый центр «Работа России». Специалисты расскажут об условиях субсидии, помогут с документами и подбором сотрудника.

Фото – Минтруд Самарской области