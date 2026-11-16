Самарцев 20 ноября приглашают на вечер камерной и органной музыки в зал Самарской кирхи

Вечер камерной и органной музыки “Бах и музыкальный романтизм”

20 ноября 2026 г. (пятница) 18:30

6+

Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на концерт «Бах и вершины романтизма», который состоятся 20 ноября 2026 г. в 18:30.

Солисты барочной капеллы «Золотой век» (Москва) предлагают вниманию слушателей диалог культурных эпох в музыке: барокко – романтизм. В программе объединены шедевры эпохи барокко и редко исполняемые сочинения композиторов-романтиков для виолончели и органа. В концерте прозвучат произведения пяти композиторов разных эпох и национальных школ: Иоганн Себастьян Бах — величайший мастер эпохи барокко. Сэмюэл Уэсли — английский органист и композитор, один из главных популяризаторов музыки Баха в Великобритании. Альфредо Пиатти — итальянский виолончелист-виртуоз и композитор эпохи романтизма. Хью Блэр — британский органист и композитор позднеромантического направления. Марко Анзолетти — итальянский скрипач и композитор рубежа XIX–XX веков.

Исполнители:

лауреаты международных конкурсов

Александр Листратов – виолончель

Алексей Шевченко – орган

Вход: 600 руб. и 400 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам)

Дуэт Александра Листратова и Алексея Шевченко существует больше 15 лет. За плечами выступления в самых престижных залах Москвы и Санкт–Петербурга, большинстве стран Европы, в Китае и странах Ближнего Востока (Ливан, Сирия, Иордания). Помимо премий на международных конкурсах в сольных номинациях, в 2015 году дуэт завоевал Гран–при на международном конкурсе камерных ансамблей в Санкт–Петербурге.

Барочная капелла «Золотой век» — это российский ансамбль старинной музыки, основанный в Москве в 2002 году. Бессменным художественным руководителем является Александр Листратов. Коллектив специализируется на музыке барокко. Репертуар включает в себя произведения итальянского, немецкого и австрийского барокко, а также ранний русский романтизм. Ансамбль регулярно принимает участие в музыкальных фестивалях – в Выборге и Останкино, фестивале «Московское действо», форуме «Дни российской культуры во Франции». Музыканты капеллы нередко выступают и как солисты в лучших залах Европы и России, участвуют в эксклюзивных проектах.