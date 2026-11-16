В Самарском регионе сельская семья стала жертвой аферистов

По информации ГУ МВД России по Самарской области: жертвами мошенников стали 60‑летняя женщина и её 39‑летний сын — сельская семья из Ставропольского района.

В момент звонка потерпевшие находились в машине и ожидали, когда их внучка закончит занятия по танцам. В этот момент женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником «правоохранительных органов». Под предлогом «проверки» и «наложения ареста на средства» он убедил местную жительницу перевести все имеющиеся деньги на так называемый «резервный счёт». Под влиянием неизвестного, женщина убедила сына перевести имеющиеся сбережения на указанный расчетный счёт. Когда мошенник перестал выходить на связь, пострадавшие обратились за помощью в полицию. Сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.



Самарские полицейские напоминают простые правила, помогающие обезопасить себя от действий мошенников:

- не верьте звонкам от «сотрудников банков» и «правоохранительных органов», если разговор касается денег;

- при любом сомнительном звонке немедленно прекратите разговор;

- для проверки информации перезвоните в банк или подразделение по официальному номеру телефона;

- никому не сообщайте коды из sms, данные карт, пароли и другую конфиденциальную информацию;

- обязательно обсудите правила цифровой безопасности с пожилыми родственниками и детьми;

- если вы уже перевели деньги злоумышленникам, немедленно обратитесь в банк для блокировки операции и сообщите о случившемся в полицию.