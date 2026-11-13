Самарский любитель игр стал жертвой аферистов

К самарским полицейским обратился местный житель с заявлением о том, что у него обманом выманили 16 000 рублей. Мужчина рассказал, что через интернет искал объявления о продаже игровой приставки.

По информации ГУ МВД России по Самарской области: через мессенджер на телефон 48-летнего заявителя поступила ссылка на сайт с информацией о продаже игровой приставки по выгодной цене. Сотрудник интернет-магазина написал, что приобрести товар можно в рассрочку. Мужчине предлагалось оплатить 32 000 рублей в течение четырех месяцев. Самарец произвел первый взнос – порядка 8 000 рублей, после чего решил уточнить статус заказа. Сотрудник интернет-магазина сообщил, что отгрузка товара задерживается. По словам пострадавшего, после оплаты второго взноса, при попытке входа на сайт, обнаружил, что интернет-магазин перестал работать. Мужчина понял, что стал жертвой аферистов и обратился за помощью в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Самарские полицейские напоминают: не переходите по ссылкам от незнакомцев в мессенджерах или почте, тщательно проверяйте продавца и площадку, перед покупкой изучите отзывы, проверьте информацию о продавце. Помните: часто мошенники отправляют фишинговые ссылки, маскируя их под официальные. Главное — сохраняйте бдительность и не торопитесь. Если что-то вызывает сомнения, лучше отложить покупку и поискать другой вариант.