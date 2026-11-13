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В Microsoft пока не могут устранить сбой в работе сервисов

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В Microsoft пока не могут устранить сбой в работе сервисов

Техническая служба Microsoft сообщила, что пока не может устранить ошибки, которые привели к масштабному сбою в работе сервисов компании, пишет ТАСС.

"Мы понаблюдали за изменениями, внесенными для повышения эксплуатационной готовности, и убедились, что они не работают так, как мы ожидали. В настоящее время мы прорабатываем альтернативные меры, которые позволят увеличить пропускную способность в условиях сохраняющегося дисбаланса в распределении трафика", - сказано в сообщении сервисной платформы Microsoft 365 в X.

В платформу Microsoft 365 входят сервисы OneDrive, Copilot и Teams. По данным сервиса Downdetector, с 08:00 мск на работу почты Outlook поступило более 60 тыс. новых жалоб, на работу платформы Microsoft 365 - более 18 тыс.

Массовые жалобы начали поступать в четверг вечером от пользователей в связи со сбоями в работе нескольких сервисов Microsoft. Большинство жалоб были зафиксированы в США. Тогда 131 тыс. пользователей сообщили о неполадках в работе Outlook, 46 тыс. - Microsoft 365, 5,8 тыс. - Copilot, 4,5 тыс. - Microsoft Teams. Сбой в работе Microsoft охватил 74 страны и территории, отмечал Downdetector. 

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