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Сызранка украла телефон у посетительницы ночного клуба

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Сызранка украла телефон у посетительницы ночного клуба

В сентябре текущего года в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» обратилась 36-летняя жительница Ульяновской области, Женщина рассказала полицейским, что после посещения одного из ночных клубов, обнаружила пропажу мобильного телефона стоимостью 20 тысяч рублей и банковской карты, со счета которой неизвестный оплатил покупки на сумму более 500 рублей.

Самостоятельные поиски не принесли результата, после чего потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники органов внутренних дел запросили документы из финансовой организации, изучили выписку по расчетному счёту женщины и установили, что банковской картой расплачивались в соседнем от ночного клуба сетевом магазине.  

Полицейские выехали по указанному адресу, осмотрели место происшествия, опросили работников магазина, ночного клуба и возможных очевидцев, изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой – 54-летней местной жительницы, работающей в ночном заведении, задержали ее и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленница признала свою вину и пояснила, что после рабочей смены обратила внимание на телефон, оставленный около выхода из клуба, в чехле которого находилась банковская карта. Не приняв меры к розыску собственника, она похитила мобильное устройство, и расплатилась картой за покупку продуктов питания и алкоголя в магазине.

Похищенное имущество задержанная в присутствии понятых добровольно вернула потерпевшей.

Следственным управлением Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину). Уголовное дело расследовано и направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

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