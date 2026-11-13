«Крылья Советов» потратят на сборы в этом сезоне 45 млн рублей

Самарские «Крылья Советов» потратят на учебно-тренировочные сборы в нынешнем сезоне ровно 45 млн рублей. Закупка прошла у единственного поставщика. Информация об этом появилась на сайте госзакупок еще 9 ноября.

Исполнять соглашение будут до 30 июня 2027 года. Причем в 2026-м потратят около 12,96 млн рублей, а в следующем — чуть больше 32. Речь идет об услугах по бронированию туристических поездок с полным обслуживанием.

Для сравнения, в том сезоне было 34,27 млн рублей.

Летом 2026-го «зелено-бело-синие» готовились в Самаре, плюс провели товарищеские матчи в Москве и Казани. А зимой команда из 63-го региона — тогда еще под руководством Магомеда Адиева — была в Турции.

Сейчас волжане занимают седьмое место в РПЛ с 18 очками. 20 ноября сыграют с «Ростовом» на выезде. Последняя встреча в этом году перед длительной паузой пройдет 4 декабря с махачкалинским «Динамо» на его поле, пишет Самара-МК.