Я нашел ошибку
Главные новости:
В ДТП в Сызрани пострадал ребенок
В ДТП в Сызрани пострадал ребенок
Студентка из Самарской области стала серебряным призером Чемпионата высоких технологий
Студентка из Самарской области стала серебряным призером Чемпионата высоких технологий
Федеральный телеканал извинился перед «Крыльями Советов» за слова Дмитрия Губерниева
Федеральный телеканал извинился перед «Крыльями Советов» за слова Дмитрия Губерниева
Малые технологические компании привлекли 448 миллионов рублей льготных средств на развитие
Малые технологические компании привлекли 448 миллионов рублей льготных средств на развитие
Самара стала победителем XIII Всероссийского фестиваля-конкурса «Диво России»
Самара стала победителем XIII Всероссийского фестиваля-конкурса «Диво России»
Судья, снявшая Михаила Матвеева с выборов в Госдуму попросила об отставке
Судья, снявшая Михаила Матвеева с выборов в Госдуму попросила об отставке
Специалисты «Т Плюс» завершили перекладку квартальных тепловых сетей в 14 микрорайоне областной столицы
Специалисты «Т Плюс» завершили перекладку квартальных тепловых сетей в 14 микрорайоне областной столицы
В Самарской области сорван ремонт детсада
В Самарской области сорван ремонт детсада
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.1
-0.1
EUR 96.37
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Федеральный телеканал извинился перед «Крыльями Советов» за слова Дмитрия Губерниева

100
Федеральный телеканал извинился перед «Крыльями Советов» за слова Дмитрия Губерниева

Получила продолжение история с конфликтом между спортивным комментатором и самарским футбольным клубом «Крылья Советов». Телеканал «Матч ТВ» принес команде официальные извинения, пишет 63.ру.

«ПФК получил ответ от ООО „Национальный спортивный телеканал“ на обращение, направленное руководству „Матч ТВ“ и „Газпром-Медиа Холдинга“ в связи с высказываниями одного из ведущих программы „Все на Матч!“ в адрес игроков нашей команды», — сообщили представители «Крыльев».

Хотя имена в сообщении не указаны, понятно, что речь идет об известном комментаторе Дмитрии Губерниеве. Ведущий, обсуждая один из матчей, назвал игроков «КС» свиньями. Самарские футболисты потребовали извинений, но «виновник торжества» отказался.

Теперь же в адрес команды поступило письмо за подписью генерального продюсера Александра Тащина. Текст этого письма «КС» опубликовали у себя в соцсетях: 

«Редакция телеканала „Матч ТВ“ высоко ценит многолетнее плодотворное сотрудничество с футбольным клубом „Крылья Советов“, направленное на популяризацию и развитие футбола в нашей стране, и приносит самые искренние извинения за сложившуюся ситуацию.

В связи с вашим обращением инициирована внутренняя служебная проверка, с журналистом проведена разъяснительная работа, сделаны организационные выводы касательно редакционной работы.

Благодарим Клуб за готовность к конструктивному диалогу и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

В свою очередь, ПФК «Крылья Советов» поблагодарил руководство «Матч ТВ» и «Газпром-Медиа Холдинга» за понимание и адекватную реакцию. Позицию самого комментатора «КС» оставили без официальных комментариев.

«Ошибиться может каждый. Признать ошибку — достойный. Попросить прощения — мужественный».

Теги: Крылья Советов Футбол

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сергей Булатов: Можем позволить себе быть недовольными ничьей
17 сентября 2026, 12:52
Сергей Булатов: Можем позволить себе быть недовольными ничьей
Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался о матче с «Локомотивом» в девятом туре РПЛ, переходе Ивана Олейникова в... Футбол в Самаре
959
Эдуард Мор: «Крылья Советов» по делу обыграли «Родину»
12 сентября 2026, 11:59
Эдуард Мор: «Крылья Советов» по делу обыграли «Родину»
Бывший футболист московского «Спартака» считает, что для просмотра игра была интересная. Спорт
1424
Сергей Булатов: "Мы смогли отобрать очки у команды, которая пока их не теряла"
06 сентября 2026, 11:14
Сергей Булатов: "Мы смогли отобрать очки у команды, которая пока их не теряла"
После ничьей с "Краснодаром" (2:2) главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов поделился мнением о матче. Футбол в Самаре
1664
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самаре пока не откроют улицу Николая Панова
22 сентября 2026  17:57
В Самаре пока не откроют улицу Николая Панова
273
Уходит в отставку глава Кировского района Игорь Рудаков
22 сентября 2026  16:43
Уходит в отставку глава Кировского района Игорь Рудаков
374
24 сентября Ботанический сад и оранжерея Самарского университета им. Королёва ждут посетителей
22 сентября 2026  15:10
24 сентября Ботанический сад и оранжерея Самарского университета им. Королёва ждут посетителей
306
В Самарской области из-за атаки БПЛА погиб человек
22 сентября 2026  10:58
В Самарской области из-за атаки БПЛА погиб человек
595
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов депутатов
22 сентября 2026  10:45
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов депутатов
572
Весь список