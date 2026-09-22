Федеральный телеканал извинился перед «Крыльями Советов» за слова Дмитрия Губерниева

Получила продолжение история с конфликтом между спортивным комментатором и самарским футбольным клубом «Крылья Советов». Телеканал «Матч ТВ» принес команде официальные извинения, пишет 63.ру.

«ПФК получил ответ от ООО „Национальный спортивный телеканал“ на обращение, направленное руководству „Матч ТВ“ и „Газпром-Медиа Холдинга“ в связи с высказываниями одного из ведущих программы „Все на Матч!“ в адрес игроков нашей команды», — сообщили представители «Крыльев».

Хотя имена в сообщении не указаны, понятно, что речь идет об известном комментаторе Дмитрии Губерниеве. Ведущий, обсуждая один из матчей, назвал игроков «КС» свиньями. Самарские футболисты потребовали извинений, но «виновник торжества» отказался.

Теперь же в адрес команды поступило письмо за подписью генерального продюсера Александра Тащина. Текст этого письма «КС» опубликовали у себя в соцсетях:

«Редакция телеканала „Матч ТВ“ высоко ценит многолетнее плодотворное сотрудничество с футбольным клубом „Крылья Советов“, направленное на популяризацию и развитие футбола в нашей стране, и приносит самые искренние извинения за сложившуюся ситуацию.

В связи с вашим обращением инициирована внутренняя служебная проверка, с журналистом проведена разъяснительная работа, сделаны организационные выводы касательно редакционной работы.

Благодарим Клуб за готовность к конструктивному диалогу и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

В свою очередь, ПФК «Крылья Советов» поблагодарил руководство «Матч ТВ» и «Газпром-Медиа Холдинга» за понимание и адекватную реакцию. Позицию самого комментатора «КС» оставили без официальных комментариев.

«Ошибиться может каждый. Признать ошибку — достойный. Попросить прощения — мужественный».