Судья, снявшая Михаила Матвеева с выборов в Госдуму попросила об отставке

В Квалификационную коллегию судей Самарской области поступило заявление от Татьяны Родиной. Судья попросила прекратить ее полномочия.

Имя Татьяны Родиной, служащей в Самарском областном суде, стало известным благодаря скандальному процессу о снятии Михаила Матвеева с выборов в Госдуму. Иск с такой просьбой подала в суд Анна Саранцева, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость по тому же Промышленному округу № 163. Татьяна Родина председательствовала на процессе.

Поводом для тяжбы стали нарушения, связанные с использованием объектов интеллектуальной собственности в агитационных материалах: фотографии, графическое изображение и шрифты, права на которые, по мнению истца, не были подтверждены.

14 августа Татьяна Родина отменила регистрацию Михаила Матвеева. Однако позже 4-й апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение Самарского областного суда, Михаил Матвеев продолжил участие в выборах.

Теперь же Татьяна Родина захотела покинуть Самарский облсуд. Рассмотрение ее заявления назначили на ближайшее заседание коллегии — 25 сентября, пишет 63.ру.