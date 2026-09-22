Специалисты «Т Плюс» завершили перекладку квартальных тепловых сетей в 14 микрорайоне областной столицы – в границах улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора, Ташкентская и дублёра Московского шоссе. В общей сложности здесь заменено 3,7 километра трубопроводов различного диаметра.

Данный объект стал одним из самых масштабных по протяжённости обновляемых коммуникаций в 2026 году. Работы здесь начались сразу после окончания предыдущего отопительного сезона. За летний период энергетики демонтировали старые сети, заново смонтировали железобетонные каналы и проложили современные трубопроводы в заводской изоляции. Кроме того, «Т Плюс» выполнила реконструкцию 18 тепловых камер и построила одну новую. Результатом этих работ станет повышение надёжности теплоснабжения 24 многоквартирных жилых домов, двух школ и пяти организаций.

«На весь период ремонта коммуникаций мы обеспечивали горожан горячей водой по резервному трубопроводу. Сейчас подключаем здания к обновлённой теплосети, чтобы с похолоданием дома и социальные объекты получали тепло по новым трубам. Параллельно с этим мы восстанавливаем благоустройство во дворах и внутридворовых проездах. Территорию 14 микрорайона, где велись земляные и монтажные работы, планируем привести в порядок до конца октября», – отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

В целом к началу отопительного сезона «Т Плюс» заменит около 50 километров тепловых сетей в Самаре. После этого по всем адресам будет восстановлено благоустройство.