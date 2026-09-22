Жители Самары могут принять участие в X этапе Всероссийской эстафеты «Мои финансы»

Новый этап посвящен теме «Личные финансы с господдержкой» и рассказывает о мерах финансовой помощи от государства.

️ Участников ждут прямые эфиры с экспертами, пошаговые инструкции, лекции, памятки, инфографика, ребусы и мини-игры.

В рамках эстафеты можно узнать:

как получить налоговый вычет за обучение, лечение и покупку жилья;

какие меры поддержки доступны семьям с детьми;

на какую помощь могут рассчитывать студенты и пенсионеры.

Присоединиться к онлайн-мероприятиям можно до конца 2026 года