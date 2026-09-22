Самарцев приглашают на «Кросс нации» 26 сентября

26 сентября на лыжной базе «Чайка» в поселке Управленческий состоится Всероссийский день бега в рамках Года единства народов России.

Участники смогут выбрать дистанцию по силам:

массовый забег — 1000 метров;

спортивные забеги — 4, 6, 8 и 12 км.

Участие бесплатное! Для регистрации необходимо подать заявку на Госуслугах: Зарегистрироваться на «Кросс нации».

Комиссия по допуску начнет работать 21 сентября в «МТЛ-2» (ул. Советской Армии, 253в). Для получения допуска понадобятся паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС и медицинская справка.

Ознакомиться с полным регламентом Всероссийского дня бега «Кросс нации» можно на сайте Министерства спорта Самарской области.