В Самаре декан вуза брал взятки у 30 студентов

В рамках противодействия коррупционным проявлениям в профессорско-преподавательской среде высших учебных заведений г. Самары УФСБ России

по Самарской области пресечена противоправная деятельность преподавателя одного из высших учебных заведений региона, причастного к получению взяток.

Установлено, что указанное лицо, занимая должность декана факультета, незаконно получал денежные средства от студентов за ликвидацию академических задолженностей и получение положительных оценок на зачетах и экзаменах без фактической проверки знаний учащихся. Всего за 2025 год подозреваемый получил таким образом взятки от более чем 30 студентов вуза.

На основании переданных УФСБ результатов оперативно-розыскных мероприятий УМВД России по г. Самаре в отношении вышеупомянутого должностного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ.

Решением Советского районного суда г. Самары подозреваемый признан виновным в инкриминируемом преступлении с назначением наказания в виде штрафа в размере 1,7 млн рублей с лишением права заниматься преподавательской деятельностью в учреждениях образования сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу.