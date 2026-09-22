В Кинельском районе Лада врезалась в грузовик

Я нашел ошибку
Главные новости:
В ДТП в Сызрани пострадал ребенок
В ДТП в Сызрани пострадал ребенок
Студентка из Самарской области стала серебряным призером Чемпионата высоких технологий
Студентка из Самарской области стала серебряным призером Чемпионата высоких технологий
Федеральный телеканал извинился перед «Крыльями Советов» за слова Дмитрия Губерниева
Федеральный телеканал извинился перед «Крыльями Советов» за слова Дмитрия Губерниева
Малые технологические компании привлекли 448 миллионов рублей льготных средств на развитие
Малые технологические компании привлекли 448 миллионов рублей льготных средств на развитие
Самара стала победителем XIII Всероссийского фестиваля-конкурса «Диво России»
Самара стала победителем XIII Всероссийского фестиваля-конкурса «Диво России»
Судья, снявшая Михаила Матвеева с выборов в Госдуму попросила об отставке
Судья, снявшая Михаила Матвеева с выборов в Госдуму попросила об отставке
Специалисты «Т Плюс» завершили перекладку квартальных тепловых сетей в 14 микрорайоне областной столицы
Специалисты «Т Плюс» завершили перекладку квартальных тепловых сетей в 14 микрорайоне областной столицы
В Самарской области сорван ремонт детсада
В Самарской области сорван ремонт детсада
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.1
-0.1
EUR 96.37
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кинельском районе Лада врезалась в грузовик

195
В Кинельском районе Лада врезалась в грузовик

В Кинельском районе 21 сентября в 17:10 46-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Kalina, при начале движения на 19 км автодороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» не убедился в безопасности своего маневра и допустил столкновение с движущимся со стороны Волгограда автомобилем LADA Niva, под управлением 64-летнего мужчины.

Тот после столкновения выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с грузовым автомобилем DAF, под управлением 44-летнего мужчины, который двигался со стороны Тольятти в направлении Волгограда. Водитель LADA госпитализирован.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ДТП в Сызрани пострадал ребенок
22 сентября 2026, 22:13
В ДТП в Сызрани пострадал ребенок
По предварительным данным, 22 сентября в 08:21 водитель 1971 года рождения, управляя маршрутным автобусом Peugeot, двигался по улице Монастырской без пассажиров. Происшествия
9
В Безенчукском районе в столкновении двух легковушек пострадали трое
22 сентября 2026, 18:43
В Безенчукском районе в столкновении двух легковушек пострадали трое
Пассажиры Datsun – женщины 78, 55 и 29 лет, а также пассажир LADA – 69-летняя женщина госпитализированы. Происшествия
228
В Тольятти в ДТП пострадали водитель Kia и его пассажиры – двое 19-летних юношей
22 сентября 2026, 17:07
В Тольятти в ДТП пострадали водитель Kia и его пассажиры – двое 19-летних юношей
21 сентября на территории Самарской области зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало двадцать три человека, в том числе... Происшествия
265
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самаре пока не откроют улицу Николая Панова
22 сентября 2026  17:57
В Самаре пока не откроют улицу Николая Панова
273
Уходит в отставку глава Кировского района Игорь Рудаков
22 сентября 2026  16:43
Уходит в отставку глава Кировского района Игорь Рудаков
374
24 сентября Ботанический сад и оранжерея Самарского университета им. Королёва ждут посетителей
22 сентября 2026  15:10
24 сентября Ботанический сад и оранжерея Самарского университета им. Королёва ждут посетителей
306
В Самарской области из-за атаки БПЛА погиб человек
22 сентября 2026  10:58
В Самарской области из-за атаки БПЛА погиб человек
595
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов депутатов
22 сентября 2026  10:45
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов депутатов
572
Весь список