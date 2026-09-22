В Кинельском районе Лада врезалась в грузовик

В Кинельском районе 21 сентября в 17:10 46-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Kalina, при начале движения на 19 км автодороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» не убедился в безопасности своего маневра и допустил столкновение с движущимся со стороны Волгограда автомобилем LADA Niva, под управлением 64-летнего мужчины.

Тот после столкновения выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с грузовым автомобилем DAF, под управлением 44-летнего мужчины, который двигался со стороны Тольятти в направлении Волгограда. Водитель LADA госпитализирован.