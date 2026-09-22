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В Тольятти в ДТП пострадали водитель Kia и его пассажиры – двое 19-летних юношей

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В Тольятти в ДТП пострадали водитель Kia и его пассажиры – двое 19-летних юношей

21 сентября на территории Самарской области зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало двадцать три человека, в том числе один несовершеннолетний. 

Так, в Центральном районе Тольятти сотрудники Госавтоинспекции, прибыв на место дорожно-транспортного происшествия, установили: в 17:11 40-летний мужчина, управляя автомобилем Infiniti QX70, двигался по бульвару 50 лет Октября со стороны улицы Победы в направлении улицы Новозаводской. В пути следования, при перестроении возле дома №58, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Kia Cerato, под управлением 18-летнего юноши, движущимся в прямом попутном направлении, который после удара продолжил движение и допустил наезд на световую опору. Водитель Kia и его пассажиры – двое 19-летних юношей доставлены в медицинское учреждение.  

Теги: ДТП

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