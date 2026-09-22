Я нашел ошибку
Главные новости:
До главного ИТ-события года осталось две недели
До главного ИТ-события года осталось две недели
Самарчанка пыталась ввезти из Китая крупную партию украшений и очков
Самарчанка пыталась ввезти из Китая крупную партию украшений и очков
В Тольятти в ДТП пострадали водитель Kia и его пассажиры – двое 19-летних юношей
В Тольятти в ДТП пострадали водитель Kia и его пассажиры – двое 19-летних юношей
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России, где летом телефонные мошенники были наиболее активны
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России, где летом телефонные мошенники были наиболее активны
Уходит в отставку глава Кировского района Игорь Рудаков
Уходит в отставку глава Кировского района Игорь Рудаков
В Самарской области цены на вторичное жилье выросли на 9%
В Самарской области цены на вторичное жилье выросли на 9%
Фермерская косметика обогнала по онлайн-продажам молоко и сыр
Фермерская косметика обогнала по онлайн-продажам молоко и сыр
СамГМУ и ГКБ им. В.П. Демихова ДЗМ создадут индивидуальные биоимплантаты с антимикробным и противовоспалительным действием
СамГМУ и ГКБ им. В.П. Демихова ДЗМ создадут индивидуальные биоимплантаты с антимикробным и противовоспалительным действием
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.1
-0.1
EUR 96.37
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России, где летом телефонные мошенники были наиболее активны

109
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России, где летом телефонные мошенники были наиболее активны

МТС проанализировала статистику нежелательных звонков в России по итогам лета 2026 года. Самарская область с показателем 13 млн. заблокированных звонков вошла в ТОП-10 регионов страны по активности злоумышленников.

По данным экспертов сервиса «МТС Защитник», летом мошенники активнее всего совершали звонки жителям Самарской области от имени коммунальных и социальных служб, курьеров, госорганов, а также под видом рекламных предложений. Почти половина всех звонков злоумышленников пришлась на август.

Также по данным аналитики в ТОП-3 категорий нежелательных звонков, которые чаще всего блокировал сервис «МТС Защитник», вошли банковские услуги, звонки от коллекторов и опросы.

«Мы видим, что мошенники традиционно активизировались в конце лета, когда родители и дети постепенно возвращаются к привычному ритму и готовятся к началу учебного года. Злоумышленники не стоят на месте и все чаще используют трендовые темы в звонках: представляются сервисами доставки или предлагают курсы по обучению искусственному интеллекту. В современных условиях иметь в своем смартфоне сервис блокировки спама и нежелательных звонков «МТС Защитник» - необходимость и первый шаг к защите себя и своих близких», — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре из-за мошенников пенсионерка 1965 года рождения лишилась более одного миллиона рублей
22 сентября 2026, 11:05
В Самаре из-за мошенников пенсионерка 1965 года рождения лишилась более одного миллиона рублей
Первый звонок поступил в дневное время суток на домашний телефон женщины. Неизвестные представились работниками компании, предложили льготный тариф связи. Криминал
321
Приобретённый жителем Самары автотовар оказался «пустышкой»
21 сентября 2026, 13:47
Приобретённый жителем Самары автотовар оказался «пустышкой»
Самарские полицейские напоминают: мошенники для привлечения жертв используют домовые и дачные чаты, маскируются под официальных поставщиков различных товаров... Криминал
502
Прокуратура Кировского района Самары через суд вернула пенсионерке, пострадавшей от телефонных мошенников, 850 тыс. рублей
18 сентября 2026, 13:58
Прокуратура Кировского района Самары через суд вернула пенсионерке, пострадавшей от телефонных мошенников, 850 тыс. рублей
Установлено, что телефонные мошенники путём обмана жительницы г. Самары похитили у неё деньги на общую сумму более 2 млн рублей. Криминал
1091
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самаре пока не откроют улицу Николая Панова
22 сентября 2026  17:57
В Самаре пока не откроют улицу Николая Панова
14
Уходит в отставку глава Кировского района Игорь Рудаков
22 сентября 2026  16:43
Уходит в отставку глава Кировского района Игорь Рудаков
215
24 сентября Ботанический сад и оранжерея Самарского университета им. Королёва ждут посетителей
22 сентября 2026  15:10
24 сентября Ботанический сад и оранжерея Самарского университета им. Королёва ждут посетителей
186
В Самарской области из-за атаки БПЛА погиб человек
22 сентября 2026  10:58
В Самарской области из-за атаки БПЛА погиб человек
526
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов депутатов
22 сентября 2026  10:45
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов депутатов
476
Весь список