Самарчанка пыталась ввезти из Китая крупную партию украшений и очков

В аэропорту Казани при досмотре пассажиров рейса из Шанхая таможенники выявили попытку незаконного ввоза коммерческой партии товаров. В багаже жительницы Самары нашли 100 пар женских серег и 21 единицу оптических очков в металло-пластиковой оправе.

Женщина рассказала, что возвращалась из Пекина с выставки изделий ручной работы, а изделия — собственного производства. Сказала, что не знакома с правилами перемещения товаров для личного пользования, поэтому прошла по «зеленому коридору».

Завели административное дело. Серьги и очки изъяли и поместили на склад временного хранения. После разъяснения порядка декларирования жительница 63-го региона заявила, что готова оформить груз, пишет Самара-МК.

Фото: пресс-служба Татарстанской таможни