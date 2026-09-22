В Самарской области подвели предварительные итоги выборов депутатов

Обращения жителей Самарской области, поступившие во время избирательной кампании, планируют систематизировать и учесть в дальнейшей работе. Для наиболее значимых вопросов должны определить ответственных и сроки рассмотрения, пишет 63.ру.

Такое поручение прозвучало 21 сентября на оперативном совещании, где обсуждались предварительные итоги выборов депутатов Государственной Думы и Самарской Губернской Думы. Голосование проходило с 18 по 20 сентября. В регионе работали 1728 постоянных избирательных участков, участие в выборах приняли более 1,293 млн человек. Общая явка составила 54,72%. В Самаре показатель достиг 42,87%, в Тольятти — 41,24%, в малых городах — 60,69%, в муниципальных районах — 82,13%.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, выступая на совещании, связал дальнейшую работу нового депутатского корпуса с запросами, которые жители озвучивали во время кампании.

— Выборы определяют не только состав представительных органов. По сути, граждане доверяют депутатам право отстаивать свои интересы и принимать решения, которые будут влиять на жизнь страны и Самарской области в ближайшие пять лет. За итоговыми цифрами стоят конкретные запросы людей на изменения. И теперь наша общая задача — перевести это доверие в реальные дела, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Избирательная кампания завершилась. Предвыборные программы должны стать основой конкретной работы, а обещания — получить практическое воплощение.

Отдельно Федорищев высказался о дальнейшей совместной работе с председателем Самарской Губернской Думы Геннадием Котельниковым. Еще одной темой совещания стала работа служб, задействованных во время трехдневного голосования. Губернатор поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и подразделения, отвечавшие за безопасность.

Предварительные результаты голосования представил председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. По данным, озвученным на совещании, на выборах в Госдуму по партийным спискам в регионе «Единая Россия» получила 57,18% голосов, КПРФ — 16,47%, «Новые люди» — 7,95%, ЛДПР — 7,56%. По пяти одномандатным округам предварительно четыре мандата получили представители «Единой России», один — представитель КПРФ.

Михеев также сообщил предварительные данные по выборам в региональный парламент.

— По единому избирательному округу по партийным спискам предварительно в областной парламент проходят четыре избирательных объединения: партии «Единая Россия» (56,84%), КПРФ (17,07%), ЛДПР (7,4%), «Новые люди» (8,03%). По 24-м одномандатным округам уверенную победу одержали кандидаты от «Единой России» и по 1 округу — кандидат от КПРФ», — доложил председатель Избирательной комиссии Самарской области.

Согласно представленной на совещании предварительной конфигурации Самарской Губернской Думы VIII созыва, 42 места могут получить представители «Единой России», шесть — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Новые люди».

Глава облизбиркома также рассказал об обращениях по поводу возможных нарушений во время голосования.

— Жалоб на нарушения, способных поставить под сомнение или повлиять на результаты волеизъявления граждан, в Избирательную комиссию в период голосования не поступало, — подчеркнул Вадим Михеев.

За ходом выборов в регионе в течение трех дней следили более 6,5 тысячи наблюдателей, в том числе свыше 1700 независимых.

Окончание избирательной кампании власти региона рассматривают как начало следующего этапа работы. Федорищев заявил, что действующая программа развития области сохраняется.

Председателю правительства области Виталию Шабалатову поручено вместе с партиями, избранными депутатами и кандидатами, которые не войдут в новый состав парламента, собрать наиболее значимые обращения жителей, поступившие во время кампании. После этого для них должны определить ответственных и сроки рассмотрения.

После завершения голосования работа с предложениями жителей должна перейти из избирательной повестки в практическую: следующим этапом станет систематизация обращений и определение того, какие из них войдут в планы развития региона.