В Красноярском районе произошло ДТП. К сожалению, есть пострадавшие

22 сентября в 00:45 на 18 километре трассы 36К-277 Урал - Муханово в направлении г. Отрадный произошло дорожно-транспортное происшествие.

К сожалению, есть пострадавшие.

В ходе аварийно-спасательных работ специалисты стабилизировали транспортное средство, отключили аккумуляторные батареи, деблокировали пострадавших, провели сбор информации.

Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» напоминает водителям о необходимости соблюдать установленные правила дорожного движения и скоростной режим. Если вы стали свидетелем или участником ДТП, звоните по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».