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В Тольятти задержали подозреваемого в краже велосипеда

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В Тольятти задержали подозреваемого в краже велосипеда

В августе текущего года в отдел полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти поступило сообщение от 44-летней местной жительницы о пропаже велосипеда стоимостью 10 тысяч рублей, находившегося на лестничной площадке одного из многоквартирных домов на улице Матросова.

Заявитель проинформировала полицейских, что транспортное средство хранилось пристегнутым запорным устройством, и предоставила подробное описание велосипеда, документы и фотографию. Оперативный дежурный ориентировал на розыск похищенного личный состав отдела полиции.

Сотрудники органов внутренних дел осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных рядом с подъездом. Оперуполномоченные проверили места вероятного сбыта похищенного и лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, проживающих неподалеку. В одном из ломбардов полицейские обнаружили и изъяли велосипед, схожий по описанию с похищенным. По документам торговой точки установили данные клиента и задержали ранее не судимого местного жителя 2008 года рождения.

Во время опроса задержанный дал признательные показания и пояснил: находясь по личным делам в чужом подъезде, заметил велосипед, не очень надежно скрепленный тросом с лестничными перилами, путем рывка повредил запорное устройство и забрал транспортное средство. Денежные средства от его реализации потратил на собственные нужды.

Отделом дознания ОП по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время похищенное имущество полицейские вернули законному владельцу.

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