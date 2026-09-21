После ДТП с 16 пострадавшими в Самарской области возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили после ДТП с участием маршрутки в Самарской области, сообщает СУ СК России по региону.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в публикации ведомства в MAX.

О ДТП с маршруткой на трассе М-5 «Урал» в Самарской области стало известно в понедельник, 21 сентября. По предварительным данным, у микроавтобуса взорвалось колесо, после чего он врезался в металлическое ограждение и опрокинулся, пишет РТ.