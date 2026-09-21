Я нашел ошибку
Главные новости:
После ДТП с 16 пострадавшими в Самарской области возбудили уголовное дело
После ДТП с 16 пострадавшими в Самарской области возбудили уголовное дело
В Похвистневском районе Toyota съехала в кювет, пострадал человек
В Похвистневском районе Toyota съехала в кювет, пострадал человек
Начинает работу комиссия по допуску участников «Кросса нации» в Самарской области
Начинает работу комиссия по допуску участников «Кросса нации» в Самарской области
Самарские атлеты стали призерами чемпионата и первенства мира по универсальному бою
Самарские атлеты стали призерами чемпионата и первенства мира по универсальному бою
Два судна и катер пострадали при пожаре на лодочной станции в Самаре
Два судна и катер пострадали при пожаре на лодочной станции в Самаре
Екатерина Кузьмичева возглавит Самарскую губернскую думу
Екатерина Кузьмичева возглавит Самарскую губернскую думу
Подавляющее большинство студентов использует ИИ как внешнего критика
Подавляющее большинство студентов использует ИИ как внешнего критика
Специалисты Самарского политеха разработали оригинальный теплообменник для мобильного обогревателя
Специалисты Самарского политеха разработали оригинальный теплообменник для мобильного обогревателя
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.1
-0.1
EUR 96.37
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

После ДТП с 16 пострадавшими в Самарской области возбудили уголовное дело

303
После ДТП с 16 пострадавшими в Самарской области возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили после ДТП с участием маршрутки в Самарской области, сообщает СУ СК России по региону.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в публикации ведомства в MAX.

О ДТП с маршруткой на трассе М-5 «Урал» в Самарской области стало известно в понедельник, 21 сентября. По предварительным данным, у микроавтобуса взорвалось колесо, после чего он врезался в металлическое ограждение и опрокинулся, пишет РТ. 

Теги: В центре внимания ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Сызрани в ДТП попали водители 18 и 76 лет
30 мая 2026, 13:26
В Сызрани в ДТП попали водители 18 и 76 лет
29 мая на территории Самарской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 16 человек. Происшествия
1706
В Самаре водитель сбил 10-летнего велосипедиста и уехал
08 июня 2025, 13:48
В Самаре водитель сбил 10-летнего велосипедиста и уехал
Сотрудники полиции продолжают осуществлять комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей. Происшествия
1156
В Кировском районе Самары машина сбила женщину, которая шла на зеленый свет
20 марта 2025, 13:48
В Кировском районе Самары машина сбила женщину, которая шла на зеленый свет
Не оказав женщине помощи, водитель скрылся с места ДТП. Происшествия
1717
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
После ДТП с 16 пострадавшими в Самарской области возбудили уголовное дело
21 сентября 2026  22:50
После ДТП с 16 пострадавшими в Самарской области возбудили уголовное дело
293
По итогам фестиваля
21 сентября 2026  19:39
По итогам фестиваля "Соль земли" в Самаре вручили 18 наград
405
ЦИК подведет окончательные итоги выборов 25 сентября
21 сентября 2026  13:36
ЦИК подведет окончательные итоги выборов 25 сентября
491
Более 140 квартир для детей-сирот предоставят в Самаре до конца года
21 сентября 2026  13:17
Более 140 квартир для детей-сирот предоставят в Самаре до конца года
435
«Единая Россия» набирает 57,76% после обработки 82,19% протоколов
21 сентября 2026  09:10
«Единая Россия» набирает 57,76% после обработки 82,19% протоколов
470
Весь список