Начинает работу комиссия по допуску участников «Кросса нации» в Самарской области

Сегодня начинает свою работу комиссия по допуску участников Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Самарской области, приуроченного к Году единства народов России.
Зарегистрироваться на забег можно на Госуслугах: www.gosuslugi.ru/landing/sp...
Для индивидуальной регистрации и прохождения комиссии по допуску понадобятся:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении)
- полис ОМС
- медицинское заключение врача о допуске к участию в соревнованиях
- согласие на обработку персональных данных
Организации предоставляют:
заявку, заверенную врачом и руководителем командирующей организации
согласие на обработку персональных данных
Комиссия по допуску участников работает:
21-25 сентября | 12:00-20:00
«МТЛ-2», Самара, Советской Армии, 253в
26 сентября | 08:30-09:30, 09:30-11:00
«Чайка», Самара, Красноглинское шоссе, 116
«Кросс нации» в 2026 году состоится 26 сентября. Центральной площадкой в нашем регионе станет лыжная база «Чайка» в Самаре. Мероприятие начнется в 10:00. В программе дистанции 1000, 4000, 6000, 8000 и 12000 метров.