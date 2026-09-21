Начинает работу комиссия по допуску участников «Кросса нации» в Самарской области

Сегодня начинает свою работу комиссия по допуску участников Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Самарской области, приуроченного к Году единства народов России.

Зарегистрироваться на забег можно на Госуслугах: www.gosuslugi.ru/landing/sp...

Для индивидуальной регистрации и прохождения комиссии по допуску понадобятся:

документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении)

полис ОМС

медицинское заключение врача о допуске к участию в соревнованиях

согласие на обработку персональных данных

Организации предоставляют:

заявку, заверенную врачом и руководителем командирующей организации

согласие на обработку персональных данных

Комиссия по допуску участников работает:

21-25 сентября | 12:00-20:00

«МТЛ-2», Самара, Советской Армии, 253в

26 сентября | 08:30-09:30, 09:30-11:00

«Чайка», Самара, Красноглинское шоссе, 116

«Кросс нации» в 2026 году состоится 26 сентября. Центральной площадкой в нашем регионе станет лыжная база «Чайка» в Самаре. Мероприятие начнется в 10:00. В программе дистанции 1000, 4000, 6000, 8000 и 12000 метров.