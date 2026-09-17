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Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
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Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»

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16 сентября в Уфе, в Государственном концертном зале «Башкортостан», состоялось открытие окружного фестиваля «Вернуть детство».

16 сентября 2026 года в Уфе, в Государственном концертном зале «Башкортостан», состоялось торжественное открытие окружного фестиваля по поддержке и социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство». На гостеприимной башкирской земле собрались более 300 самых талантливых детей и подростков из регионов Приволжского федерального округа – победителей региональных этапов конкурса.

В команду Самарской области вошли воспитанники областных Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство», «Созвездие» (г.о.Тольятти), «Искра» (г.о.Сызрань), «Иволга» (г.о.Самара), Комплексного центра социального обслуживания населения «Ровесник» (г.о.Сызрань), Тольяттинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Гармония» и Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнечный лучик».  

Конкурсантов и их наставников от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова приветствовал заместитель полпреда Олег Машковцев. Он подчеркнул, что окружной фестиваль в текущем году проходит на территории военно-патриотического парка Республики Башкортостан «Патриот» имени Героя Российской Федерации Максима Серафимова, и эта площадка выбрана не случайно.

«Здесь проверяются и закаляются характеры, формируется внутренний стержень, дух стойкости и сплочения. Всё это необходимо молодым людям нашего неспокойного времени – времени больших вызовов и борьбы за умы молодого поколения. Пусть для вас это станет местом встречи с единомышленниками, началом дружбы на долгие годы. Желаю вам провести время в гостеприимной Уфе с пользой, зарядиться яркими эмоциями от интересной борьбы и получить радость от заслуженных побед», – сказал заместитель полномочного представителя.

Программа фестиваля «Вернуть детство» включает интеллектуальные, творческие и спортивные мероприятия: «Мастерок», «Звёзды детства», «Ума палата», «Спортивный Олимп», «Кулинарное мастерство», а также испытание «Гонка героев» и конкурс «Медиа», которые в этом году проходят впервые. Для участников подготовлены уроки по управлению беспилотными системами, мастер-классы с известными общественными деятелями, профориентационные мероприятия и экскурсии. Вечером ребят ждёт развлекательная дискотека.

Особое значение фестиваль приобретает в Год единства народов России. Он объединяет детей из всех регионов Приволжского федерального округа, помогает им знакомиться, общаться, раскрывать свои способности и приобретать новых друзей.

Все мероприятия фестиваля можно отслеживать онлайн на официальном сайте проекта – фестивальдетства.рф.

Завершится фестиваль 18 сентября торжественной церемонией в Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова. Победителей конкурсов и соревнований ждут ценные призы.

 

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

Теги: Мероприятия

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