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Вячеслав Федорищев: «Экономика устойчива, к бюджету подходим аккуратно»

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Во вторник, 15 сентября, губернатор Самарской области во время прямой линии ответил на вопросы жителей и рассказал о том, какие значимые процессы происходят в регионе.

Во вторник, 15 сентября, губернатор Самарской области во время прямой линии ответил на вопросы жителей и рассказал о том, какие значимые процессы происходят в регионе.

Одна из тем, которую обсудили во время прямой линии с Вячеславом Федорищевым, касалась состояния экономии и развития промышленности.

- Я могу смело и ответственно сказать, что экономика Самарской области, как и экономика России, не пострадала сильно от тех попыток ее дестабилизировать. Наоборот, во многих направлениях, когда противник перекрыл определенные логистические каналы, когда были приняты решения о том, что определенную продукцию в нашей страну не будут поставлять, мы стали сильнее, - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Он отметил, что это коснулось многих процессов, в том числе импортозамещения, поиска новых партнеров, каналов сотрудничества. Так, по итогам 7 месяцев 2026 года индекс базовых видов экономической деятельности составил чуть более 100 %.
Также глава региона добавил, что важная составляющая экономики в регионе – субъекты малого и среднего бизнеса.

- По этому году их у нас 137 000. Это больше, чем в прошлом примерно на 3 %. И самое главное, увеличилось количество самозанятых. Этот инструмент, который был разработан правительством России, очень удобный для многих видов предпринимательской деятельности, у нас их количество увеличилось на 20 %. Уже 391 000 наших граждан работают как самозанятые, - отметил Вячеслав Федорищев.

- Исходя из этих тенденций, не видим критического риска для бюджета, - подчеркнул губернатор и добавил. - Мы просто очень аккуратно сейчас подходим к бюджету. Что это значит? Мы оптимизируем неэффективность, которая осталась, она бывает.

Он напомнил, что в регионе за счет внедрения новых технологий идет оптимизация руководящего состава.
- Аппарат государственный, региональный, будет компактнее, потому что мы внедряем новые технологии. Сейчас реализовали первый этап, до конца года - второй. Это тоже существенная экономия. Мы сразу решили, когда идем в оптимизацию - мы начинаем с себя.

Глава региона подчеркнул, что принятые меры уже в этом году позволили оптимизировать расходы и перенаправить средства для решения, в том числе острых социальных вопросов.

- Экономика устойчива, к бюджету подходим аккуратно. Но аккуратная политика в бюджете позволяет, когда идет экономический рост, более смелыми и более мощными ресурсами отвечать на вопросы инфраструктуры ЖКХ. Более смело принимать решения относительно строительства новых объектов здравоохранения, школ, поэтому здесь мы обеспечиваем стабильность на случай непредвиденных ситуации, в которой мы не могли бы бюджетом обеспечивать свои обязательства, - заключил Вячеслав Федорищев.

Теги: В центре внимания Самара

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