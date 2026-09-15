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В Тольятти и Сызрани откроются две новые школы в 2027 году

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Во вторник, 15 сентября, во время проведения прямой линии губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопросы жителей региона о строительстве новых школ.

Во вторник, 15 сентября, во время проведения прямой линии губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопросы жителей региона о строительстве новых школ. В частности, речь шла об учреждениях в Тольятти и Сызрани, а также в селе Ягодное Ставропольского района.
На прямую линию руководителю региона дозвонилась жительница Тольятти. Женщина поинтересовалась, в какие сроки будет завершено строительство школы в 18А квартале и когда там смогут учиться дети быстро развивающегося микрорайона.
Вячеслав Федорищев отметил, что в настоящий момент в регионе строится 5 школ. «В Тольятти был две недели назад, заезжал на объект. Его готовность 80%. К сожалению, по определенным причинам, работа подрядчика выбилась из графика. Мне все поручились – и глава города, и министерство строительства, – что эта школа, рассчитанная на 675 мест, до конца года будет построена, получит лицензию в начале следующего года и 1 сентября будет открыта», – пояснил руководитель региона.
Также в следующем году свои двери для юных горожан откроет еще одна школа – в Сызрани. Она станет одной из крупных в регионе, потому что рассчитана на 1500 учеников. «Судьба у нее была сложная, сначала долго решали земельные вопросы, потом проект неправильно сделали. В итоге мы встали на развилке: сделать быстро и потом получить много проблем, либо сделать качественно. Мы всегда идем по пути сделать качественно. Подрядчика дисциплинировали, взаимодействуя с правоохранительными органами. И в итоге готовность школы 97%», – рассказал Вячеслав Федорищев.
В настоящий момент на объекте заканчиваются пуско-наладочные работы. «Они очень важны: это и система безопасности, и пожаротушения. Поэтому будем очень внимательно эту работу доводить до конца. В этом году завершаем ее строительство, получаем лицензию, и в начале следующего учебного года дети пойдут в новую большую, современную школу», – добавил Губернатор.
Еще один вопрос поступил из чат-бота в МАХ. Вячеславу Федорищеву написали жители села Ягодное Ставропольского района: «Обещали школу, устали ждать, действующая школа не резиновая, мы вынуждены возить детей. Говорили, что начнут строить в 2022, потом в 2025, а школы все нет».
«Вопрос Ягодного по строительству школы я очень хорошо знаю. Я, когда начал работать в регионе, мне сразу же жители сказали, что я лично очень не прав, что с 22-го года школа не строится. Я сказал, что, все накопленные проблемы, вопросы не замыливаем, а решаем. Поэтому в ноябре этого года проектную работу, завершаем. В Ягодном школа будет, исходя из потребности, на 675 мест. В следующем году мы начнем ее строить», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Всего за последние годы в Самарской области построено 6 школы на 5700 мест. Еще 107 зданий образовательных учреждений отремонтировано. При этом жители региона обозначили еще ряд предложений по возведению новых школ. Эти инициативы вошли в обновленную Народную программу. В ближайшие годы планируется построить 16 школ более чем на 14 тысяч мест, в 180 объектах пройдет капремонт.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: В центре внимания Самара

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