В отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело за незаконную передачу своей банковской карты другому лицу

Центральным межрайонным следственным отделом Тольятти СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, подозреваемого в неправомерно обороте средств платежей.

По данным следствия, не позднее февраля 2026 года фигурант по ранее достигнутой договоренности передал другому лицу открытую на свое имя банковскую карту, привязанную к расчетному счету.

Таким образом, подозреваемый незаконно предоставил другому лицу электронное средство платежа вместе со сведениями доступа к управлению для осуществления неправомерных банковских операций.

Следственное управление разъясняет гражданам, что в соответствии с изменениями внесенными Федеральным законом от 24.06.2025 N 176-ФЗ в статью 187 УК РФ установлена уголовная ответственность для лиц, предоставляющих свои банковские карты и реквизиты в целях осуществления незаконных финансовых операций (дропперов).

В соответствии с ч. 3 ст. 187 УК РФ виновное лицо наказывается лишением свободы на срок до трех лет., сообщает пресс-служба СУ СКР СО