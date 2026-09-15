Продлено частичное ограничение движения транспорта в районе перекрёстка улицы XXII Партсъезда и Московского шоссе в Самаре

В Самаре для продолжения работ по восстановлению водовода и дальнейшей реконструкции участка кабельной линии электропередачи продлено ограничение движения транспорта в районе перекрёстка улицы XXII Партсъезда и Московского шоссе. До 21:00 18 сентября кольцевое пересечение останется недоступным для проезда при движении по улице XXII Партсъезда в направлении улицы Ново-Садовой.



В районе выезда на кольцевую развязку частично отключена контактная сеть троллейбусов, в связи с чем перевозки в направлении железнодорожного вокзала и улицы Ново-Садовой троллейбусами №№ 17, 19 и 20 осуществляются по временным схемам. Подробнее – на официальном сайте администрации города: https://samadm.ru/media/news/61570/.



Также скорректированы трассы следования городских автобусов № 55 и автобусов № 21м:

- № 21м – в сторону Приволжского микрорайона едут по Московскому шоссе, после разворота на перекрёстке с улицей XXII Партсъезда возвращаются на шоссе, направляются к улице Советской Армии, через которую выезжают на дублёр улицы Ново-Садовой, а далее рейсы осуществляются по обычному маршруту;

- № 55 – в направлении 9-го микрорайона – по улицам Ново-Вокзальной, Фадеева, XXII Партсъезда, далее – по своему маршруту.



У остальных автобусов, а также троллейбусов, которые следуют прямо по Московскому шоссе, маршруты не меняются.