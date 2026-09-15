Спасатели ПСС СО провели открытый урок по безопасности для школьников

15 сентября спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области провели открытый урок по безопасности для учащихся начальных классов в муниципальном бюджетном образовательном учреждении "Школа Яктылык" города Самара.

Занятия с учащимися 1-3 классов были направлены на знакомство с профессией спасателя, а также на развитие у них навыков распознавания и оценки опасных факторов, нахождения способов защиты от них и безопасного поведения в экстремальных ситуациях дома, на улице и на природе.

Особое внимание уделялось обучению защите своей жизни и здоровья, а также оказанию первой помощи.

Фото: пресс-служба ПСС СО