Вячеслав Федорищев встретился с жителями четырех муниципалитетов

Во вторник, 15 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев совместно с командой областного правительства, помощником главы региона Андреем Колотовкиным и депутатами Самарской Губернской Думы Александром Живайкиным и Николаем Сомовым работал в Отрадном. В программе поездки – рабочее совещание с главой городского округа Георгием Выводцевым, а также встреча с жителями четырех муниципалитетов.

На совещании с мэром Отрадного были подведены промежуточные итоги развития города. Георгий Выводцев поблагодарил областное правительство за поддержку инициативы по наведению понтонной переправы через реку Большой Кинель.

«Благодаря участию Министерства обороны на прошлой неделе завершились работы по наведению переправы, организованы подъездные пути, и с пятницы автосообщение между Кинель-Черкасским районом и Отрадным восстановлено», – доложил глава города.

Отдельно обсуждалось качество питьевой воды. Как сообщил руководитель муниципалитета, достигнуты нормативные значения по жесткости, что подтверждается результатами лабораторных исследований.

«Уверен, что жители почувствуют изменения в качестве воды. Но держите руку на пульсе. Очистными сооружениями нужно заниматься постоянно», – акцентировал Вячеслав Федорищев.

Губернатор отметил, что за последние полгода ситуация в городе изменилась, видны решения, которые принимаются и реализуются, в том числе в части наведения базового порядка. Тем не менее, по словам Вячеслава Федорищева, достаточно много обращений поступает от жителей.

В свою очередь, глава Отрадного обратился к руководителю области с просьбой поддержать муниципалитет в решении проблемы с сетями теплоснабжения, отметив высокий износ. По его словам, в рамках трехлетнего контракта ведется перекладка порядка 7 км тепловых сетей, в текущем году – три участка общей протяженностью 3 км.

«Уже сейчас готовим проектно-сметную документацию на еще 4 участка общей протяженностью 2,6 км и просим финансовой поддержки под эти объекты. Речь идет о сумме порядка100 млн рублей на 2028 год», – сказал Георгий Выводцев.

«Многие жители писали об этой проблеме. Плечо подставим и соответствующие средства выделим. Ваша задача – подготовить проектно-сметную документацию таким образом, чтобы не приходилось переделывать», – отметил губернатор.

На встрече с активными жителями из Отрадного, а также Богатовского, Борского и Кинель-Черкасского районов, в которой приняли участие свыше 600 человек, Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на вопросах безопасности.

«Самое главное для нас сейчас – безопасность. Мы все понимаем, что происходит. Противник пытается работать так, чтобы дестабилизировать обстановку, запугать. У него не получится. Знаю, что в каждом городе огромное количество людей, которые помогают нашим бойцам», – отметил глава региона, поблагодарив всех, кто оказывает поддержку российским военнослужащим.

Руководитель области выразил уверенность, что среди присутствующих на встрече есть семьи, чьи родственники выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. «Мы с каждой семьей вместе. Всегда готовы оказать помощь, содействие», – акцентировал он.

В ходе встречи жители задавали главе региона вопросы, касающиеся благоустройства, ремонта дорог, детского сада, устройства тротуаров и линий освещения, создания комфортных условий в медучреждениях и другие. Многие из этих тем стали базовыми в Народной программе, формировавшейся именно на основе наказов граждан.

В частности, Ирина Храпунова из села Борское попросила содействия в создании комфортных условий для пациентов Борской центральной районной больницы, отметив, что зданию фтизиатрического кабинета более ста лет, а ремонт длительное время не проводился.

Губернатор напомнил, что при докладе Президенту России Владимиру Путину о социально-экономическом развитии региона глава государства указал на необходимость проведения текущих и капитальных ремонтов учреждений здравоохранения.

Как отметил Вячеслав Федорищев, помогают в решении таких вопросов модульные здания, но для полноценной работы важно не только возвести их, но и оснастить современным высокотехнологичным оборудованием, привлечь медицинские кадры. При этом губернатор подчеркнул, что в регионе действует программа поддержки врачей, переезжающих в малые города, и наблюдается приток молодых специалистов.

Еще один вопрос касался ремонта дороги до кладбища в селе Кураповка Богатовского района. Жительница отметила, что в непогоду проехать по ней невозможно. Губернатор поручил главе района к ноябрю текущего года сделать асфальтированную дорогу.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области