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В Жигулёвске задержали мужчину, который переплыл реку Волгу на похищенном с турбазы сапборде

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В дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулёвску за помощью обратился владелец турбазы, расположенной на территории села Ширяево, который сообщил о пропаже спортивного инвентаря стоимостью более 11 тысяч рублей.

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулёвску за помощью обратился владелец турбазы, расположенной на территории села Ширяево, который сообщил о пропаже спортивного инвентаря стоимостью более 11 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы прибыли по указанному адресу, провели осмотр места происшествия, подробно опросили заявителя, изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения, и необходимую документацию.

Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и распространили ориентировку на розыск злоумышленника и похищенного имущества. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским поступила информация, что к хищению, возможно, причастен ранее не судимый, работающий в областном центре 38-летний житель Тольятти, которого местные жители ранее неоднократно видели в селе.

Сотрудники полиции установили места возможного нахождения мужчины и задержали его по месту жительства. В ходе опроса задержанный признался в совершении противоправного деяния, раскаялся и пояснил, что решил оригинальным способом добраться на противоположный берег реки, чтобы успеть на работу. Присваивать чужое имущество не планировал, но, не сумев найти владельца, проник, перебравшись через ограждение, на закрытую территорию базы отдыха и забрал спортивный инвентарь. Благополучно преодолев, с его слов, свыше 30 км, он передал сапборд на временное хранение знакомой. Через некоторое время женщина, неосведомленная о его противоправной деятельности, избавилась от вещей мужчины, в том числе и доски.

Отделением дознания ОМВД России по городу Жигулёвску в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время подозреваемый полностью возместил причиненный потерпевшему материальный ущерб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области 

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Теги: Тольятти Уголовное дело

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