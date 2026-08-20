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Предприниматели региона могут присоединиться к Национальной программе «Креативный код. Россия»

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Предприниматели региона могут подать заявку на участие в Национальной программе «Креативный код. Россия», которую запустило Минэкономразвития России.

Предприниматели региона могут подать заявку на участие в Национальной программе «Креативный код. Россия», которую запустило Минэкономразвития России. Программа объединяет креативный и производственный бизнес и помогает компаниям находить новые точки роста через развитие продукта, повышение эффективности производства и усиление продаж.

Прием заявок осуществляется до 5 сентября на сайте креативныйкод.рф. Участие в программе бесплатное.

В проекте могут принять участие предприниматели и самозанятые из креативной, производственной и торгово-сбытовой сфер — со стажем бизнеса от 2 лет и устойчивой выручкой.

Обучающий курс разработан в формате интенсива длительностью 4 недели. В ходе него участники проходят диагностику, обучение, консультирование и смогут применить полученные знания на практике.

В основе программы – принцип «Три П»: продукт, производство, продажи. Участники работают над конкретной задачей своего бизнеса: совершенствуют существующий или создают новый продукт, оптимизируют производственные процессы, пересматривают подход к продвижению и продажам, ищут партнёров для совместных проектов.

Лучшие проекты войдут в топ-100 и получат возможность представить свои решения на главном «креативном» событии года — Днях креативной экономики в Санкт-Петербурге (27–30 октября). Это прямая коммуникация с лидерами рынка, потенциальными инвесторами, крупными корпорациями и специальные призы от партнёров программы.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах «Мой бизнес» Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото:  минэкономразвития России

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