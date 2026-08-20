На телебашне в Самаре включат подсветку в День Государственного флага РФ

22 августа филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит архитектурно-художественную подсветку телебашни в День Государственного флага Российской Федерации.

На медиафасаде отобразятся флаг Российской Федерации, надпись «22 августа — День Государственного флага Российской Федерации», а также переливы в цветах триколора.

Подсветка будет работать с момента наступления сумерек до 00:00.

Тематические световые шоу также пройдут на телебашнях и мачтах Астрахани, Биробиджана, Благовещенска, Братска, Великого Новгорода, Воронежа, Грозного, Кызыла, Мурманска, Нальчика, Нижнего Новгорода, Омска, Оренбурга, Пензы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саратова, Смоленска, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Уфы, Черкесска, Ярославля и других городов.

Останкинская телебашня окрасится в цвета триколора и покажет на медиафасаде тематический ролик.