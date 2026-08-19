Из запланированных 205 тысяч квадратных метров покрытия уложено почти 179 тысяч, на что потребовалось более 22,5 тысячи тонн асфальтобетонной смеси. Работы идут с применением современных технологий: перегружатель сохраняет однородную температуру смеси, а вместо обычного асфальта используют щебеночно-мастичный состав на полимерно-битумном вяжущем — это обеспечит повышенную износостойкость дороги.



Завершить ремонт планируют до 1 сентября. Напомним, сейчас приводят в порядок участок от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяженностью 7,8 км в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В прошлом году уже отремонтировали отрезок от Кирова до выезда из города, так что после окончания всех работ в этом году 17,2-километровая магистраль будет полностью соответствовать нормативам на всем протяжении.

Фото: минтранс СО