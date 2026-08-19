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Ремонт Московского шоссе в Самаре вышел на финишную прямую: техническая готовность объекта -  85%

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Из запланированных 205 тысяч квадратных метров покрытия уложено почти 179 тысяч, на что потребовалось более 22,5 тысячи тонн асфальтобетонной смеси.

Из запланированных 205 тысяч квадратных метров покрытия уложено почти 179 тысяч, на что потребовалось более 22,5 тысячи тонн асфальтобетонной смеси. Работы идут с применением современных технологий: перегружатель сохраняет однородную температуру смеси, а вместо обычного асфальта используют щебеночно-мастичный состав на полимерно-битумном вяжущем — это обеспечит повышенную износостойкость дороги.

Завершить ремонт планируют до 1 сентября. Напомним, сейчас приводят в порядок участок от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяженностью 7,8 км в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В прошлом году уже отремонтировали отрезок от Кирова до выезда из города, так что после окончания всех работ в этом году 17,2-километровая магистраль будет полностью соответствовать нормативам на всем протяжении.

 

Фото:  минтранс СО

Теги: Самара

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