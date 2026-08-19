В Самаре 22 августа ограничат движение транспорта на время легкоатлетического марафона

В субботу, 22 августа, с 5:00 до 16:00 в связи с проведением легкоатлетического марафона (0+) будет ограничено движение транспорта (кроме спецмашин).



Речь идет о следующих участках:



- ул. Арена 2018 (от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор);

- по Проезду № 2;

- по ул. 2-й Стадионной (от Проезда № 2 на участке протяженностью 150 метров);

- по ул. Дальней (от ул. Арена 2018 до дома № 1а на ул. Дальней);

- по Проезду № 7.



А с 18:00 21 августа до 16:00 22 августа там же будет запрещена остановка и стоянка автомобилей.



На время марафона общественный транспорт будет курсировать по следующим маршрутам.



Автобус № 83:



- к стадиону проследует по Московскому шоссе — Волжскому шоссе — ул. Арена 2018;

- в сторону ул. Ташкентской — по ул. Арена 2018 — 8-й проезд — 9-й проезд — 12-й проезд — по Московскому шоссе и далее по привычному маршруту.



Aвтобусы № 88, 93:



- в направлении ул. Арена 2018 проследуют по ул. Демократической — ул. Арена 2018;

- в сторону ул. Ташкентской по ул. Арена 2018 — ул. Демократической и далее по маршруту.

Источник: 450media.ru