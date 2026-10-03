Исторический парк «Россия – моя история» Самара: "Интенсив ЕГЭ"

Специально для старшеклассников Исторический парк «Россия – моя история» совместно с министерством образования Самарской области проводит



ИНТЕНСИВ ЕГЭ!!!



В 2026/27 учебном году совместно с экспертами региональных предметных комиссий по истории и обществознанию каждую среду в 16.00 разбираем сложные темы экзаменов по истории и обществознанию.



Занятия для учащихся 9, 10 и 11 классов проходят СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО, возможно самостоятельное посещение экспозиций Исторического парка.



7 октября занятие по обществознанию «Место России в современной экономике. Государственный бюджет РФ и государственный долг». Ведёт встречу эксперт предметной комиссии ЕГЭ по обществознанию, кандидат экономических наук Вадим Анатольевич Тысченко.



НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ССЫЛКЕ:

https://forms.yandex.ru/u/6aa8f859eb61465ced0f0def



Исторический парк «Россия – моя история»

г.Самара, ул. Красноармейская, 131 (ТЦ «Гудок», 3-й этаж)

Фото: Исторический парк «Россия – моя история» Самара