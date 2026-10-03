Самарская область – региональный государственный контроль в сфере туризма

Самарская область – гостеприимный регион, и сервис в регионе должен соответствовать стандартам гостеприимства и высокому уровню.



В рамках осуществления регионального государственного контроля в сфере туризма министерством проводятся контрольные (надзорные) мероприятия по выявлению объектов гостеприимства, отсутствующих в реестре классифицированных средств размещений.



Только за текущий год министерством направлено 60 предостережений и 40 предписаний об устранении выявленных нарушений, а также осуществлен 21 инспекционный визит непосредственно на объекты, предоставляющие услуги средств размещения.



За нарушение требований законодательства об оказании услуг средствами размещения предусмотрена административная ответственность. С 6 сентября 2025 года санкции ужесточены: за оказание услуг без включения в реестр или с прекращенной классификацией штраф для должностных лиц составляет от 50 до 70 тыс. рублей, для юридических лиц – от 300 до 450 тыс. рублей.



Каждая гостиница, база отдыха или глэмпинг, осуществляющие экономическую деятельность на территории региона обязаны пройти процедуру классификации. Это делается путем заполнения формы самооценки во ФГИС «Гостеприимство» по адресу https://tourism.fsa.gov.ru/ru/main

Фото: Министерство туризма Самарской области