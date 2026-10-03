Я нашел ошибку
Главные новости:
Специально для старшеклассников Исторический парк «Россия – моя история» совместно с минобразования Самарской области проводит "Интенсив ЕГЭ".
Исторический парк «Россия – моя история» Самара: "Интенсив ЕГЭ"
Температура воздуха 4 октября в Самаре ночью + 0, +2°С, днем +4, +6°С. На дорогах местами гололедица.
4 октября в регионе местами дождь и мокрый снег. до +8°С
4 октября 2026 года состоится «Спортивный диктант». Это масштабный спортивно-просветительский проект Олимпийского комитета России, который направлен на популяризацию здорового образа жизни, знаний о физической культуре, спорте и Олимпийских играх.
Уже завтра  состоится «Спортивный диктант»
Самарская область – гостеприимный регион, и сервис в регионе должен соответствовать стандартам гостеприимства и высокому уровню.
Самарская область – региональный государственный контроль в сфере туризма
Министр культуры Республики Беларусь Марат Марков и министр культуры Самарской области Ирина Калягина обсудили дальнейшее развитие культурного сотрудничества между Беларусью и Самарской областью.
Министр культуры Республики Беларусь Марат Марков и Ирина Калягина провели переговоры в Минске
С 7 по 10 октября 2026 года состоятся «Большие гастроли» Санкт-Петербургского театра «Суббота» в Тольятти, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.
Большие гастроли Санкт-Петербургского театра "Суббота" на сцене ТЮЗ "Дилижанс"
На базе физкультурно- оздоровительного комплекса в Шентале прошел турнир Самарской области по национальной борьбе на поясах.
В регионе состоялся турнир по национальной борьбе на поясах
По информации Приволжского УГМС днем 4 октября местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
4 октября в регионе будет ветренно
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.48
0.23
EUR 94.32
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область – региональный государственный контроль в сфере туризма

202
Самарская область – гостеприимный регион, и сервис в регионе должен соответствовать стандартам гостеприимства и высокому уровню.

Самарская область – гостеприимный регион, и сервис в регионе должен соответствовать стандартам гостеприимства и высокому уровню.
 
В рамках осуществления регионального государственного контроля в сфере туризма министерством проводятся контрольные (надзорные) мероприятия по выявлению объектов гостеприимства, отсутствующих в реестре классифицированных средств размещений.
 
Только за текущий год министерством направлено 60 предостережений и 40 предписаний об устранении выявленных нарушений, а также осуществлен 21 инспекционный визит непосредственно на объекты, предоставляющие услуги средств размещения.
 
За нарушение требований законодательства об оказании услуг средствами размещения предусмотрена административная ответственность. С 6 сентября 2025 года санкции ужесточены: за оказание услуг без включения в реестр или с прекращенной классификацией штраф для должностных лиц составляет от 50 до 70 тыс. рублей, для юридических лиц – от 300 до 450 тыс. рублей.
 
Каждая гостиница, база отдыха или глэмпинг, осуществляющие экономическую деятельность на территории региона обязаны пройти процедуру классификации. Это делается путем заполнения формы самооценки во ФГИС «Гостеприимство» по адресу https://tourism.fsa.gov.ru/ru/main

 

Фото:   Министерство туризма Самарской области

Теги: Самара Туризм

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В 2023 году проект «Волжская ривьера» получил поддержку министерства туризма Самарской области в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
17 сентября 2026, 20:34
Круглогодичная база «Волжская ривьера» в Приволжском районе - живописные места для отдыха на природе
В 2023 году проект «Волжская ривьера» получил поддержку министерства туризма Самарской области в рамках национального проекта «Туризм и индустрия... Туризм
1045
С 11 по 13 сентября в Самарской области состоялся Туристический слёт для участников Краеведческого марафона «Первооткрыватели в сердце России».
15 сентября 2026, 14:25
В губернии состоялся Туристический слет для участников Краеведческого марафона «Первооткрыватели в сердце России»
С 11 по 13 сентября в Самарской области состоялся Туристический слёт для участников Краеведческого марафона «Первооткрыватели в сердце России». Туризм
953
Теперь у каждого есть возможность спланировать своё путешествие по «Императорскому маршруту» в Самарской области.
11 сентября 2026, 15:52
Самарская область стала 33‑м регионом — участником всероссийского проекта «Императорский маршрут»
Теперь у каждого есть возможность спланировать своё путешествие по «Императорскому маршруту» в Самарской области. Туризм
1140
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самарской области отопительный сезон охватил уже 19 муниципальных образований
3 октября 2026  13:58
В Самарской области отопительный сезон охватил уже 19 муниципальных образований
333
Срок уплаты налогов для физических лиц - 1 декабря
2 октября 2026  13:03
Срок уплаты налогов для физических лиц - 1 декабря
571
Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь
1 октября 2026  10:30
Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь
746
Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м
1 октября 2026  00:01
Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м
1108
В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября
30 сентября 2026  19:15
В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября
1042
Весь список